Ни в коем случае не делайте этого 1 марта! / Первый день весны / Народные приметы

В первый день весны лучше этого не делать во избежание бед и несчастий.

1 марта наши предки придавали особенное значение. Этот день когда-то был Новым годом по славянскому календарю. Назывался он Ярилин день по имени божества, которое покровительствовало этому дню. В православной традиции 1 марта празднуют день святителя Макария Московского. Однако ж народные приметы продолжают жить на протяжении многих веков, несмотря на смену традиций. Что нельзя делать в первый день весны, чтобы избежать несчастий?

Не стоит заниматься шитьем и рукоделием. Как гласит народная мудрость, ничего хорошего из этого не выйдет: нитка запутается, а ткань порвется.



Выяснение отношений оставьте на другой день. 1 марта нельзя ссориться. Ругань и брань могут привлечь в дом много проблем. Лучше всего следить за словами и оставаться в хорошем расположении духа.

Обижаться в этот день строго противопоказано. Если кто-то вас обидит, тут же прощайте. Любая утаенная мысль может очень навредить душевному состоянию. Если у вас получится отпустить и прошлые обиды, это даст старт переменам в вашей жизни и притоку благополучия.

Вспоминать прошлое 1 марта нельзя. Сегодня лучше заняться планированием будущего. Возьмите ручку и бумагу и сформулируйте на письме свои планы, если не на год, то хотя бы до конца декабря.

Сидеть дома вредно в этот день. Постарайтесь попасть под прямые лучи первого весеннего солнца. Этим вы притянете фортуну и удачу.

Стирать тоже нельзя. Любое полоскание и стирка могут смыть здоровье и силы.

Много работать в этот день наши предки не разрешали. Да и вообще 1 марта испокон веков был днем празднеств и гуляний. Можно отправиться в гости или сходить туда, где вам будут рады.



Мужчинам в этом день не стоит соревноваться и мериться силою. Народная примета гласит, что так можно спину сорвать.

Давать в долг 1 марта нельзя. Так можно лишиться денег и достатка.

Выносить мусор тоже не спешите – благополучие может оставить домашний очаг.