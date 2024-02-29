Эти 5 лайфхаков помогут сэкономить и при этом питаться вкусно / Они могут изменить вашу жизнь!

Экономить на продуктах можно, и не покупая по скидке подгнившие овощи в сомнительном магазине за углом. Потом вы потратите гораздо больше на лечение своего несчастного желудка. Поэтому первый совет – не стоит чересчур беречь бюджет и приобретать некачественные продукты. Лучше читайте лайфхаки, которые изменят вашу жизнь и помогут вам питаться вкусно.
1. Изучите свой холодильник
Перед каждым походом в магазин внимательно изучите содержимое холодильника. Посмотрите на наличие продуктов и подумайте, быть может, для приготовления ужина вам и вовсе не нужно ничего покупать. Возможно, где-то в недрах ваших полок есть гречка или рис, а в холодильной камере под грудой овощей своего звездного часа ждет кусок мяса. Вот и ужин готов. В интернете есть сервисы, которые подбирают рецепты из того, что прямо сейчас есть под рукой.
2. Готовьте блюда на основе вчерашних
Почти любому блюду можно дать вторую жизнь. Например, вчерашние макароны можно обжарить с овощами и яйцом, а из остатков куриной грудки приготовить простой салат или суп. Вот у вас и получился полноценный свежий ужин.
3. Используйте больше сезонных продуктов
Готовьте заготовки с лета. В теплое время года на рынках можно приобрести свежие овощи чуть ли не за копейки. А долгохранящиеся продукты, например, свекла, капуста, картошка или морковь, послужат прекрасной основой для ароматного борща.
4. Составляйте недельное меню
Заранее составленное меню убережет вас от ненужных трат на полуфабрикаты. Выделите время и пропишите, чем будете питаться ближайшую неделю. И еще: не ходите в магазин голодными и без списка необходимых продуктов.
5. Проверяйте акции в ближайших супермаркетах
Иногда отказываться от листовки промоутера все-таки не стоит. Изучите рекламное предложение дома и посмотрите, какие магазины предлагают акции. Отталкиваясь от них, кстати, можно составить меню на ближайшую неделю.