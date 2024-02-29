Эти 5 лайфхаков помогут сэкономить и при этом питаться вкусно / Они могут изменить вашу жизнь!

Экономия – это не всегда про бедность. Мы с вами живем в эпоху разумного потребления. Поэтому, чтобы оставаться в тренде и быстрее накопить на отпуск, можно прибегнуть к советам из нашей статьи.

Экономить на продуктах можно, и не покупая по скидке подгнившие овощи в сомнительном магазине за углом. Потом вы потратите гораздо больше на лечение своего несчастного желудка. Поэтому первый совет – не стоит чересчур беречь бюджет и приобретать некачественные продукты. Лучше читайте лайфхаки, которые изменят вашу жизнь и помогут вам питаться вкусно.



1. Изучите свой холодильник

Перед каждым походом в магазин внимательно изучите содержимое холодильника. Посмотрите на наличие продуктов и подумайте, быть может, для приготовления ужина вам и вовсе не нужно ничего покупать. Возможно, где-то в недрах ваших полок есть гречка или рис, а в холодильной камере под грудой овощей своего звездного часа ждет кусок мяса. Вот и ужин готов. В интернете есть сервисы, которые подбирают рецепты из того, что прямо сейчас есть под рукой.



Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com

2. Готовьте блюда на основе вчерашних

Почти любому блюду можно дать вторую жизнь. Например, вчерашние макароны можно обжарить с овощами и яйцом, а из остатков куриной грудки приготовить простой салат или суп. Вот у вас и получился полноценный свежий ужин.

3. Используйте больше сезонных продуктов

Готовьте заготовки с лета. В теплое время года на рынках можно приобрести свежие овощи чуть ли не за копейки. А долгохранящиеся продукты, например, свекла, капуста, картошка или морковь, послужат прекрасной основой для ароматного борща.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press / www.globallookpress.com

4. Составляйте недельное меню

Заранее составленное меню убережет вас от ненужных трат на полуфабрикаты. Выделите время и пропишите, чем будете питаться ближайшую неделю. И еще: не ходите в магазин голодными и без списка необходимых продуктов .

5. Проверяйте акции в ближайших супермаркетах

Иногда отказываться от листовки промоутера все-таки не стоит. Изучите рекламное предложение дома и посмотрите, какие магазины предлагают акции. Отталкиваясь от них, кстати, можно составить меню на ближайшую неделю.