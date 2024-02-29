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ВКУСНЕЙШИЙ тортик из вафельных коржей с консервированными персиками / Никого не оставит равнодушным

ВКУСНЕЙШИЙ тортик из вафельных коржей с консервированными персиками / Никого не оставит равнодушным
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Простой способ приготовления вафельного торта с консервированными персиками. Идеальный вариант для тех, кто ценит свое время. Скорее сохраняйте рецепт!

Торт из вафельных коржей с консервированными персиками полюбился уже многими хозяйками. Оно и понятно, ведь для приготовления такого десерта к чаю не нужно тратить много времени у плиты.

Наша редакция делится с любимыми читателями самым простым рецептом приготовления этого вкуснейшего лакомства. Уже готовы удивлять своих домашних?

Ингредиенты:

200 мл. жирных сливок (лучше использовать 33%)

2-3 ст. л. пудры сахарной

200 г. крем-сыра

200 г. персиков консервированных

5-7 листов вафельных коржей

2-3 ст. л. стружки кокоса (по вкусу)

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

Готовим торт из вафельных коржей с консервированными персиками:

1. Для начала убедитесь, что ваши сливки охлаждены. Если да, то взбейте их миксером вместе с сахарной пудрой. После добавьте в миску крем-сыр и снова взбивайте, но уже на небольшой скорости миксера. Должна получиться пышная однородная масса.

2. Консервированные персики нарежьте на тоненькие дольки. Возьмите вафельные коржи и хорошенько смажьте их сливочным кремом. Слой за слоем выкладывайте на коржи кусочки фруктов.

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

3. Когда ваше изделие будет полностью собрано, украсьте его кокосовой стружкой. Торт из вафельных коржей с консервированными персиками готов. Приятного аппетита!

29 февраля 2024, 18:35
Фото: Freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Bodo Schieren / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
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