ВКУСНЕЙШИЙ тортик из вафельных коржей с консервированными персиками / Никого не оставит равнодушным

Торт из вафельных коржей с консервированными персиками полюбился уже многими хозяйками. Оно и понятно, ведь для приготовления такого десерта к чаю не нужно тратить много времени у плиты.
Наша редакция делится с любимыми читателями самым простым рецептом приготовления этого вкуснейшего лакомства. Уже готовы удивлять своих домашних?
Ингредиенты:
200 мл. жирных сливок (лучше использовать 33%)
2-3 ст. л. пудры сахарной
200 г. крем-сыра
200 г. персиков консервированных
5-7 листов вафельных коржей
2-3 ст. л. стружки кокоса (по вкусу)
Готовим торт из вафельных коржей с консервированными персиками:
1. Для начала убедитесь, что ваши сливки охлаждены. Если да, то взбейте их миксером вместе с сахарной пудрой. После добавьте в миску крем-сыр и снова взбивайте, но уже на небольшой скорости миксера. Должна получиться пышная однородная масса.
2. Консервированные персики нарежьте на тоненькие дольки. Возьмите вафельные коржи и хорошенько смажьте их сливочным кремом. Слой за слоем выкладывайте на коржи кусочки фруктов.
3. Когда ваше изделие будет полностью собрано, украсьте его кокосовой стружкой. Торт из вафельных коржей с консервированными персиками готов. Приятного аппетита!