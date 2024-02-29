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Выбросьте эти 10 вещей из дома, чтобы притянуть удачу! / Как избавиться от безденежья / Народные приметы

Выбросьте эти 10 вещей из дома, чтобы притянуть удачу! / Как избавиться от безденежья / Народные приметы
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Чтобы дома всегда была полная чаша, нужно вовремя избавляться от предметов и вещей, которые закрывают от вас благополучие.

Часто мы не замечаем, как у нас дома лежат совершенно ненужные, а порой даже опасные вещи. Они воруют денежную энергию, провоцируют ссоры между членами семьи и лежат себе незаметно в укромном уголке. Что же это за вещи? Как изменить "погоду" в доме и притянуть удачу и любовь? Вот 10 самых опасных предметов, от которых нужно избавиться, как говорят народные приметы.

1. Старые тапочки

Это самый настоящий накопитель отрицательной энергии. Если у вас дома где-то стоят старые или рваные тапочки, срочно их выбрасывайте. Они только собирают пыль и выкачивают благополучие из вашей семьи.

2. Битая или треснувшая посуда

Чашки, тарелки, блюдца, где виден скол или трещина, подлежит немедленной утилизации. Посуда — это то, из чего мы едим. Во-первых, это опасно для здоровья — питаться из треснувшей посуды, а во-вторых, такие предметы быта могут разрушить отношения или вызвать финансовые трудности, согласно народным приметам.

3. Засушенные цветы

Такие цветы только забирают живительную энергию из дома. Домочадцы из-за этого могут болеть и чувствовать бессилие. Сюда можно отнести все, что ранее было живо, но потом умерло: чучела животных, высушенные насекомые и так далее.

4. Любые сломанные предметы и испорченная одежда

Всё, что уже не работает, не может нести пользу. Это касается рваной одежды, треснувших очков, дырявых носков и не только. Такие предметы личного пользования только ухудшат материальное положение и вызовут разногласия. Об этом напоминают нам народные приметы.

5. Сломанные часы

Это особая категория вредных предметов, так как часы, которые не идут, тормозят перемены. Вы словно остаетесь жить в прошлом.

6. Зеркало разбитое или треснувшее

Народные приметы гласят, что такое зеркало ничего хорошего не сулит. В него нельзя смотреться — это может принести немало бед и несчастий. Лучше выбросить его без жалости и купить новый предмет интерьера.

7. Старые веники

Издревле веник считался сакральным предметом в доме и избе. Он охранял от сглаза и оберегал достаток семьи. По этой причине стоит внимательно относится к тому, в каком состоянии у вас дома веник.

8. Чужие вещи

Не стоит хранить дома то, что вам не принадлежит. Чужие вещи несут с собой энергетику владельца. А она может быть самой разной. По народным приметам опасно хранить чужое — могут настигнуть несчастья.

9. Вещи-одиночки

Это тоже опасная категория предметов. Один носок или сережка уже не смогут нести ту пользу, которую должны были нести раньше. А без своего "напарника" они превращаются в нечто бесполезное, лишнее и опасное.

10. Календари за прошедшие годы

Оставляя дома старые календари, вы не позволяете прошлому уйти. Также такие вещи могут привлекать старые беды. Поэтому от неактуальных календарей нужно избавляться сразу после прихода нового года, как гласят народные приметы..

29 февраля 2024, 19:10
YouTube / @tprimety✓ Надежный источник

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Порог юрты. Фото: Екатерина Ежова
Тунук. Фото: Екатерина Ежова
Очаг. Фото: Екатерина Ежова
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