Шуру довели до срыва прямо в студии популярного шоу! Он не выдержал такого хамства! Что случилось?

Новое шоу Ольги Бузовой и Дмитрия Диброва, кажется, набирает популярность. В последнем выпуске телепередачи "Это нормально?" произошел скандал.

В среду, 28 февраля, в эфир вышел новый выпуск уже ставшего популярным шоу телеканала ТНТ "Это нормально?". Его ведущие – поп-дива Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров – задают участникам передачи, а также зрителям различные провокационные вопросы. Присутствующие в студии активно обсуждают заданную тему и порой оказываются несогласны друг с другом.

Так, к примеру, популярный российский эстрадный певец и автор песен Шура (настоящее имя – Александр Медведев) в ходе одной из дискуссий не выдержал хамства. Артист покинул свое место.

Звезду сцены довели до срыва нелестные высказывания в его адрес от присутствующего в студии молодого человека. Парень назвал исполнителя хита "Отшумели летние дожди" чушпаном и шурпаном (сленговые обзывательства из популярного сериала "Слово пацана").



Певица Ольга Бузова и шоумен Дмитрий Дибров всячески старались успокоить разбушевавшегося зрителя. Однако 48-летний Шура вернулся лишь после того, как устроивший потасовку молодой человек сам покинул студию.

Кстати, напряженную обстановку не выдержала и 24-летняя спортсменка Евгения Медведева. Чемпионка мира по фигурному катанию, как и Шура, ушла за кулисы. Правда, на шоу телеканала ТНТ "Это нормально?" она так и не вернулась. Фигуристку заменила популярная в Сети блогер Катя Голышева.