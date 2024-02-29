Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир: кто и что за этим стоит

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Четверг 29 февраля

17:50Игорь Крутой тряхнул стариной под песню "Ворованная ночь" и ошеломил всех в 69 лет 17:41Вот что на самом деле связывает Шаляпина и Волочкову! Певец ответил на вопрос о романе с балериной / Правда, как она есть 17:34Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир: кто и что за этим стоит 17:128 вещей, которым учит фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" / От юмора к мудрости 17:09Если сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания! 16:57Шуру довели до срыва прямо в студии популярного шоу! Он не выдержал такого хамства! Что случилось? 16:26Тест для ценителей русской классики: угадайте название книги по первому предложению / Попробуй набрать 10 из 10! 16:09Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт 15:02Берешь – и любишь: лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века / Мф. ст 36-40 / 1910 г Марта 26-27 14:54SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала 13:50Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих 13:37"Целую, твоя Оля": Олешко рассказал о ночи с голой Аросевой 13:11АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников 11:46ЧУДО! На лечение спасенного пса по кличке Лис объявили сбор! / НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово 11:28Тест: жизнь и творчество Анастасии Волочковой 11:27МАМА БЫЛА ПРАВА! Вот как сделать КАКАО со вкусом детства // ЛИХИЕ 90-е РУЛЯТ 10:27Тест: хорошо ли вам известен волшебный мир балета 09:50Тест для фанатов сериала "Бригада" – 10 интересных вопросов 08:10Какими будут первые дни весны: прогноз погоды на март 07:48Как часто можно мыться / когда поход в душ опасен/ врач раскрыл правду 07:14Короновирус под контролем: зарегистрирована обновленная вакцина от заразы 06:01Мощные вспышки на Солнце: когда Землю накроет магнитная буря 05:19Такая молодая! Алину Загитову обнаружили на участке скважины 05:17Как избавиться от храпа / четыре способа перестать храпеть /чем опасен храп 04:45Умерла Дарья Гончарова: какие фильмы прославили актрису 03:09Угадай футбольный клуб по логотипу / Тест пройдет только заядлый фанат! 02:59Тест для ранней диагностики деменции: пройди сам и проверь близких 22:10Почему важно посещать театр? / 5 причин, чтобы сходить на спектакль 21:56Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва 21:39Тест: можете ли вы считаться истинным театралом? 21:19Чему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной 20:31Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя! 19:59Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд 19:24Эта книга изменит вашу жизнь! Измените сознание и начните все с чистого листа! 18:48Вот это да! Вкусные хрустящие чипсы в микроволновке / Всего три ингредиента! 18:28Было или не было: тест по скандалам Филиппа Киркорова / Правда или вымысел? 18:06Это растение – спасение от насекомых! Просто поставьте его на подоконник / Как избавиться от мух 17:48Перестаньте вгонять себя во временные рамки! Как работать над собой без оглядки на календарь? 17:21Эти ленивые вареники просто объедение! Осторожно! Вам очень понравится! / Простой рецепт 17:03Тест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые 16:36Расписание матчей Чемпионата России по футболу 2023/2024 16:22В окружении Ангелины Вовк сделали срочное заявление после новостей о ее госпитализации / Что же произошло на самом деле? 16:15Лера Кудрявцева сделала важное заявление на фоне тревожных новостей о здоровье 15:27Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 10 марта 15:02Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 14:19Расписание первого раунда плей-офф КХЛ сезона 2023/2024 14:14Малахов назвал подарок, который идеально подходит на все случаи жизни 14:01Подружка рок-звезды: собираем актуальный образ на 8 марта 13:54Ветер во все щели: жена Канье Уэста появилась на улице без трусов 13:22Хорошо знаете историю России? Этот тест для вас!
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир: кто и что за этим стоит

Киркоров после опалы вернулся на сцену и в эфир: кто и что за этим стоит
98
Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

20 декабря 2023 года жизнь Филиппа Киркорова разделилась на "до" и "после". Разве можно было когда-то даже представить, что "король российской эстрады" окажется изгнанным, что трон под ним пошатнется, что его мантии и короны окажутся под запретом? Но именно это случилось.

Дверь в арт-центр "Мутабор" в промзоне на востоке Москвы на территории Первого государственного подшипникового завода для многих звезд оказалась входом в преисподнюю. Казалось, что во время Рождественского поста, который был в это время в разгаре, черти водили там хороводы, ползали по полу, трясли носками на своих рогах.

Позже сам Киркоров опишет все образным выражением "войти не в ту дверь". Эта фраза стала мемом, народ на все лады изгалялся, придумывая забавные картинки с ней. А вот Филиппу было не до шуток. Его вырезали и из новогодних "огоньков", и даже из "Песни года", хотя этот телефестиваль с 1989 года без него не обходился. Отменились корпоративы и участие в сборных концертах. Да что там говорить, если даже в прессе его имя упоминать не рекомендовалось. Мол, нет у нас такого артиста.

Разумеется, все это не могло не ударить по самолюбию Киркорова. Ведь он привык быть всегда и во всем лучшим. Если учеба в школе, то с золотой медалью. Если свадьба, то с главной в стране певицей Аллой Пугачевой. Если концерты, то 30 подряд, как это было в 1998-м Петербурге, после чего он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Если новое шоу, то обязательно самое дорогое в стране.

И тут вдруг – опала. Вдруг – немилость.

Причем он ничего криминального не совершил, ничего аморального не сделал, ничего кощунственного не предпринял. В участии Киркорова в злосчастной "почти голой" вечеринке не было ничего, за что следовало бы подвергать этой гражданской казни. Причем казнили те, кто вчера говорил ему комплименты и приносил цветы. Травили и журналисты, которые еще в декабре жадно ловили каждое его слово. Вот это – неприятно.

Но Филипп и не из таких передряг выходил. Он сделал выводы, многое переосмыслил, посмотрел со стороны на себя. Эта вынужденная пауза была нужна ему самому, прежде всего. Чтобы выдохнуть. Чтобы наметить, куда двигаться дальше. Чтобы вернуться к нам обновленным.

И он вернулся. Начав с поездки в Донбасс. Многие усмотрели в этом корысть – мол, боится потерять кормушку, вот и отрабатывает. Вовсе нет. У Киркорова столько денег, что он давно вовсе может не работать. И на передовую он поехал без давления кого-то, а по велению сердца. Он и раньше совершал много благих дел, просто про это не считал нужным говорить. Даже цветы, которые получает на концертах, всегда отвозит на Могилу неизвестного солдата или в храм.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

...Ровно 30 лет назад Киркоров спел пронзительную песню "Страна моя, тебе не до концертов" с таким словами: "Мы все равно одной Отчизны дети, // А нет ее – и мы никто на свете". Сегодня ее текст обретает новый смысл, он снова актуален. И Филипп этой свой поездкой в Горловку просто показал, что такоe патриотизм. Можно ругать его, сидя дома на диване, можно писать едкие комментарии в Интернете. Но злословьте только после того как сами побываете у солдат, пришлете им хотя бы рубль, поможете кому-то из нуждающихся.

А Киркорову на этих злопыхателей и критиков плевать. Он воскрес, как птица Феникс. Идет вперед, ищет новые формы, меняется. И еще не раз нас удивит.

Король вернулся.

Да здравствуйте, король!

29 февраля 2024, 17:34
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Короля вернули народу: состоялось долгожданное возвращение Киркорова на сцену

Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов

По теме

Это не парик? Изменившийся Киркоров дал потрогать свои новые волосы

Было или не было: тест по скандалам Филиппа Киркорова / Правда или вымысел?
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Игорь Крутой тряхнул стариной под песню "Ворованная ночь" и ошеломил всех в 69 лет

Игорь Крутой тряхнул стариной под песню "Ворованная ночь" и ошеломил всех в 69 лет
Композитор Игорь Крутой: "Я в мглу бездонную скользя, шепчу тебе уже раз двадцать..." Народный артист Игорь Крутой в возрасте 69 лет ошеломил всех озорным призывом подпевать.

Вот что на самом деле связывает Шаляпина и Волочкову! Певец ответил на вопрос о романе с балериной / Правда, как она есть

Вот что на самом деле связывает Шаляпина и Волочкову! Певец ответил на вопрос о романе с балериной / Правда, как она есть
Певец и финалист "Фабрики звезд-6" Прохор Шаляпин часто становится гостем различных ток-шоу. Кроме того, артист любит общаться с журналистами и не боится говорить о своей личной жизни. 40-летний певец Прохор Шаляпин недавно стал участником нового телевизионного проекта телеканала ТНТ "Это нормально?".

8 вещей, которым учит фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" / От юмора к мудрости

8 вещей, которым учит фильм "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" / От юмора к мудрости
Из фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" можно вынести несколько важных мыслей и уроков. В мире кинематографа существуют произведения, которые не просто развлекают, но и несут в себе глубокий смысл, отражающий жизненные ценности и уроки.

Если сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания!

Если сможете ответить на эти 10 вопросов, можете считать себя эрудитом! / Проверь свои знания!
Рискнете испытать свой интеллект? Попробуйте! Это интересно! Кажется, что нет гениальнее человека, чем школьник или студент.

Шуру довели до срыва прямо в студии популярного шоу! Он не выдержал такого хамства! Что случилось?

Шуру довели до срыва прямо в студии популярного шоу! Он не выдержал такого хамства! Что случилось?
Новое шоу Ольги Бузовой и Дмитрия Диброва, кажется, набирает популярность. В последнем выпуске телепередачи "Это нормально?" произошел скандал. В среду, 28 февраля, в эфир вышел новый выпуск уже ставшего популярным шоу телеканала ТНТ "Это нормально?".

Выбор читателей

28/02СрдТест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 28/02СрдОстался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку 28/02СрдВетер во все щели: жена Канье Уэста появилась на улице без трусов 28/02СрдТест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов 28/02СрдТест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые 29/02ЧтвМощные вспышки на Солнце: когда Землю накроет магнитная буря