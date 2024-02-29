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Четверг 29 февраля

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Тест для ценителей русской классики: угадайте название книги по первому предложению / Попробуй набрать 10 из 10!

Тест для ценителей русской классики: угадайте название книги по первому предложению / Попробуй набрать 10 из 10!
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Для многих не составит труда вспомнить прочитанные ранее произведения. А вот угадать название книги по первому предложению – задачка со звездочкой. Справитесь?

Безусловно, каждый человек время от времени должен брать в руки книгу. Чтение отлично расширяет кругозор и делает речь грамотнее. Редакция "Дни.ру" предлагает проверить свой уровень начитанности.

Для фанатов русской классики мы подготовили тест, состоящий из 10 вопросов. Вам необходимо угадать название книги по первому предложению, выбрав один из трех предложенных вариантов – а, б или в. В конце вы найдете правильные ответы. Удачи!

1. "Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина".

а. 12 стульев. Илья Ильф и Евгений Петров

б. Мастер и Маргарита. Михаил Булгаков

в. Дом на набережной. Юрий Трифонов

2. "Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй".

а. Белая гвардия. Михаил Булгаков

б. Тихий Дон. Михаил Шолохов

в. Хождение по мукам. Алексей Толстой

3. "Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки".

а. Хождение по мукам. Алексей Толстой

б. Сокровенный человек. Андрей Платонов

в. Преступление и наказание. Федор Достоевский

4. "Пешеходов надо любить".

а. Доктор Живаго. Борис Пастернак

б. Обломов. Иван Гончаров

в. Золотой теленок. Илья Ильф и Евгений Петров

5. "Я человек больной... Я злой человек. Hепривлекательный я человек".

а. Записки из подполья. Федор Достоевский

б. Митина любовь. Иван Бунин

в. Горе от ума. Александр Грибоедов

6. "Я приближался к месту своего назначения".

а. Братья Карамазовы. Федор Достоевский

б. Герой нашего времени. Михаил Лермонтов

в. Понедельник начинается в субботу. Братья Стругацкие

7. "В пять часов утра, как всегда, пробило подъем – молотком об рельс у штабного барака".

а. Анна Каренина. Лев Толстой

б. Один день Ивана Денисовича. Александр Солженицын

в. Хождение по мукам. Алексей Толстой

8. "Мелеховский двор – на самом краю хутора".

а. Вишневый сад. Антон Чехов

б. Тихий Дон. Михаил Шолохов

в. Доктор Живаго. Борис Пастернак

9. "Весь мир уже был, а его еще не было".

а. У нас была великая эпоха. Эдуард Лимонов

б. Детство. В людях. Мои университеты. Максим Горький

в. Кладовая солнца. Михаил Пришвин

10. "Так, но с чего же начать, какими словами?".

а. Хождение по мукам. Алексей Толстой

б. Град обреченный. Братья Стругацкие

в. Школа для дураков. Саша Соколов

Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com

Правильные ответы: а-б, 2-а. 3-б, 4-в, 5-а, 6-в, 7-б, 8-б, 9-а,10-в

29 февраля 2024, 16:26
Фото: Freepik.com
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Фоторепортаж

Тест: попробуй угадать, какой стране принадлежит флаг

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