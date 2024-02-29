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Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт

Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт
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Попробуйте приготовить вкуснейшую закуску из консервов, которая удивит своим оригинальным вкусом.

Когда надоели обычные бутерброды и нарезки, приготовьте эту закуску из рыбных консервов! Она точно не оставит равнодушными тех, кто ее попробует. Не исключено, что кто-то даже не успеет оценить ваш шедевр, ведь, скорее всего, лакомство быстро съедят! Рецепт — проще некуда. Это очень вкусно!

Для приготовления закуски вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 банка любых консервов (горбуша, скумбрия, шпроты)

1 морковь

1 кислое яблоко

1 луковица

Зелень

Майонез

3 помидора

Соль и перец по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Готовим продукты: чистим луковицу, морковь. Затем моем под проточной водой. Также хорошо промываем зелень, яблоко и помидоры.

2. Натираем морковь на терке. Лучше на средней.

3. С яблока счищаем кожуру и натираем на более крупной терке.

4. Рыбу достаем из банки и разминаем вилкой.

5. Рубим зелень и смешиваем в чашке с морковью, яблоком, рыбой и майонезом. Солим, перчим и перемешиваем все.

6. Режем помидоры на толстые колечки и выкладываем их на тарелку.

7. Сверху на помидоры выкладываем смесь из консервов, овощей, майонеза. Украшаем закуску зеленью.

8. Можно подавать к столу! Ваша закуска из рыбных консервов готова! Приятного аппетита!

29 февраля 2024, 16:09
Telegram / @topretsept✓ Надежный источник

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Фото: Ingram Images/www.globallookpress.com
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