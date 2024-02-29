Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт

Когда надоели обычные бутерброды и нарезки, приготовьте эту закуску из рыбных консервов! Она точно не оставит равнодушными тех, кто ее попробует. Не исключено, что кто-то даже не успеет оценить ваш шедевр, ведь, скорее всего, лакомство быстро съедят! Рецепт — проще некуда. Это очень вкусно!
Для приготовления закуски вам понадобятся следующие ингредиенты:
1 банка любых консервов (горбуша, скумбрия, шпроты)
1 морковь
1 кислое яблоко
1 луковица
Зелень
Майонез
3 помидора
Соль и перец по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Готовим продукты: чистим луковицу, морковь. Затем моем под проточной водой. Также хорошо промываем зелень, яблоко и помидоры.
2. Натираем морковь на терке. Лучше на средней.
3. С яблока счищаем кожуру и натираем на более крупной терке.
4. Рыбу достаем из банки и разминаем вилкой.
5. Рубим зелень и смешиваем в чашке с морковью, яблоком, рыбой и майонезом. Солим, перчим и перемешиваем все.
6. Режем помидоры на толстые колечки и выкладываем их на тарелку.
7. Сверху на помидоры выкладываем смесь из консервов, овощей, майонеза. Украшаем закуску зеленью.
8. Можно подавать к столу! Ваша закуска из рыбных консервов готова! Приятного аппетита!