Актер из "Реальных пацанов" ушел из жизни крайне неожиданно

Стало известно о том, что киноактер знаменитого многосерийного ситкома "Реальные пацаны" ушел из жизни крайне неожиданно.



Актер Павел Маркин, снявшийся в сериале "Реальные пацаны", ушел навсегда в возрасте 53 лет. Информация об уходе артиста появилась в его карточке на портале kino-teatr.ru. Прокладывая карьеру на ТВ, ушедший Павел Маркин появлялся во множестве ситкомов, играл в театре драматической антрепризы. Известно, что в 1997 году актер являлся выпускником Театра-школы Ролана Быкова. Впервые он появлялся в кино в 2000 году в эпизодической ленте "ДМБ".

Павел Маркин ушел 4 февраля 2024 года. Портал kino-teatr.ru сообщил об уходе актера. В многосерийном ситкоме "Реальные пацаны" Павел появлялся в эпизодической роли врача в пятом сезоне. Ушедший актер также появлялся в следующих сериалах: "Интерны", "Саша Таня", "Склифосовский", "Ивановы-Ивановы", "Серебряный бор", "Светофор", "Одиночество", "Поиски улик", "Полоса отчуждения" и прочих.

Многосерийный ситком "Реальные пацаны" был выпущен в 2010 году. Он состоит 276 серий. Главные роли в "Реальных пацанах" получили следующие актеры: Николай Наумов сыграл Коляна и пасынка Армена, Зоя Бербер сыграла Леру, Антон Богданов сыграл Антоху и мужа Наташки, Владимир Селиванов сыграл Вована, Валентина Мазунина сыграла Валю, Марина Федункив сыграла тетю Марину, а Армен Бежанян — Армена, Мария Скорницкая — Машку, Станислав Тляшев — Эдика.

85.105.45.119

