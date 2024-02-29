SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала

Певцы SHAMAN и Олег Газманов – два главных патриота на российской эстраде.

Автор и исполнитель песен SHAMAN, получивший широкую популярность как большой патриот России, в минувшем году был признан лидером отечественной эстрады. В опросе ВЦИОМ он опередил народного артиста Олега Газманова, что не понравилось его поклонникам.

Попытки выяснить кто больший патриот и поет лучше – SHAMAN или Олег Газманов – обернулись скандалом. А там еще и наследник Есаула неудачно подколол Ярослава Дронова, из-за чего возмутились уже фанаты молодого исполнителя.

Родион Газманов попросил подписчиков в соцсетях напомнить, какие песни поет SHAMAN, опубликовав совместное фото. Правда, после наезда комментаторов оправдался, мол ничего плохого не имел в виду, а скандал раздули журналисты.

Сам Олег Газманов, кажется, не обращает внимание ни на фанатские споры, ни на опросы. Он продолжает гастролировать по России и набирать полные залы. Ярослав Дронов тоже не обделен внимание зрителей, однако ему пока не делают невероятных подарков.

Зато Олег Газманов получил от поклонников – вы не поверите – гранатомет. Да, самый настоящий, но уже стреляный, то есть воспользоваться им по назначению никак не получится. Музыкант уже показал подарок на своей странице в Telegram. Интересно только, SHAMAN ему завидовать не будет?