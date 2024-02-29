SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Четверг 29 февраля

16:09Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт 15:02Берешь – и любишь: лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века / Мф. ст 36-40 / 1910 г Марта 26-27 14:54SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала 13:50Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих 13:37"Целую, твоя Оля": Олешко рассказал о ночи с голой Аросевой 13:11АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников 11:46ЧУДО! На лечение спасенного пса по кличке Лис объявили сбор! / НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово 11:28Тест: жизнь и творчество Анастасии Волочковой 11:27МАМА БЫЛА ПРАВА! Вот как сделать КАКАО со вкусом детства // ЛИХИЕ 90-е РУЛЯТ 10:27Тест: хорошо ли вам известен волшебный мир балета 09:50Тест для фанатов сериала "Бригада" – 10 интересных вопросов 08:10Какими будут первые дни весны: прогноз погоды на март 07:48Как часто можно мыться / когда поход в душ опасен/ врач раскрыл правду 07:14Короновирус под контролем: зарегистрирована обновленная вакцина от заразы 06:01Мощные вспышки на Солнце: когда Землю накроет магнитная буря 05:19Такая молодая! Алину Загитову обнаружили на участке скважины 05:17Как избавиться от храпа / четыре способа перестать храпеть /чем опасен храп 04:45Умерла Дарья Гончарова: какие фильмы прославили актрису 03:09Угадай футбольный клуб по логотипу / Тест пройдет только заядлый фанат! 02:59Тест для ранней диагностики деменции: пройди сам и проверь близких 22:10Почему важно посещать театр? / 5 причин, чтобы сходить на спектакль 21:56Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва 21:39Тест: можете ли вы считаться истинным театралом? 21:19Чему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной 20:31Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя! 19:59Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд 19:24Эта книга изменит вашу жизнь! Измените сознание и начните все с чистого листа! 18:48Вот это да! Вкусные хрустящие чипсы в микроволновке / Всего три ингредиента! 18:28Было или не было: тест по скандалам Филиппа Киркорова / Правда или вымысел? 18:06Это растение – спасение от насекомых! Просто поставьте его на подоконник / Как избавиться от мух 17:48Перестаньте вгонять себя во временные рамки! Как работать над собой без оглядки на календарь? 17:21Эти ленивые вареники просто объедение! Осторожно! Вам очень понравится! / Простой рецепт 17:03Тест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые 16:36Расписание матчей Чемпионата России по футболу 2023/2024 16:22В окружении Ангелины Вовк сделали срочное заявление после новостей о ее госпитализации / Что же произошло на самом деле? 16:15Лера Кудрявцева сделала важное заявление на фоне тревожных новостей о здоровье 15:27Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 10 марта 15:02Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 14:19Расписание первого раунда плей-офф КХЛ сезона 2023/2024 14:14Малахов назвал подарок, который идеально подходит на все случаи жизни 14:01Подружка рок-звезды: собираем актуальный образ на 8 марта 13:54Ветер во все щели: жена Канье Уэста появилась на улице без трусов 13:22Хорошо знаете историю России? Этот тест для вас! 13:11Потерявший руки и ноги Костомаров вместе с женой снялся для обложки модного журнала 13:07Ответы на самые распространенные вопросы о питании от нутрициолога 12:27Тест по истории русского театра – Вопросы для искушенных эстетов 12:19В какой театр сходить на выходных в Москве 11:33Молодость прошла? Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования 11:15Тест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов 11:08Торт "Павлова" – готовим НЕЖНЕЙШИЙ десерт для самых близких
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала

SHAMAN завидовать не будет? Газманов получил невероятный подарок после скандала
85

Певцы SHAMAN и Олег Газманов – два главных патриота на российской эстраде.

Автор и исполнитель песен SHAMAN, получивший широкую популярность как большой патриот России, в минувшем году был признан лидером отечественной эстрады. В опросе ВЦИОМ он опередил народного артиста Олега Газманова, что не понравилось его поклонникам.

Попытки выяснить кто больший патриот и поет лучше – SHAMAN или Олег Газманов – обернулись скандалом. А там еще и наследник Есаула неудачно подколол Ярослава Дронова, из-за чего возмутились уже фанаты молодого исполнителя.

Родион Газманов попросил подписчиков в соцсетях напомнить, какие песни поет SHAMAN, опубликовав совместное фото. Правда, после наезда комментаторов оправдался, мол ничего плохого не имел в виду, а скандал раздули журналисты.

Сам Олег Газманов, кажется, не обращает внимание ни на фанатские споры, ни на опросы. Он продолжает гастролировать по России и набирать полные залы. Ярослав Дронов тоже не обделен внимание зрителей, однако ему пока не делают невероятных подарков.

Зато Олег Газманов получил от поклонников – вы не поверите – гранатомет. Да, самый настоящий, но уже стреляный, то есть воспользоваться им по назначению никак не получится. Музыкант уже показал подарок на своей странице в Telegram. Интересно только, SHAMAN ему завидовать не будет?

29 февраля 2024, 14:54
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лещенко, Майданов, Бабкина, Зара: составлен список артистов-патриотов

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Тест: Насколько хорошо вы знакомы с творчеством певца SHAMAN

SHAMAN исполнил мечту слесаря из провинции – что произошло за кулисами?

Ого, невероятно! Тест для знатоков российского шоу-бизнеса / Угадайте правдивое утверждение

Ярослав Юрьевич Дронов (SHAMAN) певец, композитор

 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт

Эти закуски из рыбных консервов разлетаются на ура! Гости попросят еще! / Записывай рецепт
Попробуйте приготовить вкуснейшую закуску из консервов, которая удивит своим оригинальным вкусом. Когда надоели обычные бутерброды и нарезки, приготовьте эту закуску из рыбных консервов! Она точно не оставит равнодушными тех, кто ее попробует.

Берешь – и любишь: лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века / Мф. ст 36-40 / 1910 г Марта 26-27

Берешь – и любишь: лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века / Мф. ст 36-40 / 1910 г Марта 26-27
Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, чьи произведения дотягиваются до нас через века, оставил читателям не только литературное наследие, но и ценные уроки. Среди них – "амурные" советы. В своем обращении к Л.

Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих

Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих
Что подойдет в качестве еды? Без какой одежды не обойтись в походе? Из чего состоит минимальный набор снаряжений? Отвечаем на главные вопросы! Походы в лес – излюбленное занятие многих россиян.

"Целую, твоя Оля": Олешко рассказал о ночи с голой Аросевой

"Целую, твоя Оля": Олешко рассказал о ночи с голой Аросевой
В Нижегородской области завершился Второй кинофестиваль "Черноречье фест", который проходил при поддержке администрации города Дзержинска и компании "Сибур". Одним из самых ярких его событий стал творческий вечер Александра Олешко. Александр Олешко – актер синтетический, универсальный, уникальный.

АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников

АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников
Уникальность игры "АБВГДейка" заключается в специально разработанной программе, учитывающей возрастные особенности детей. "АВГДейка" — интеллектуальная игра, разработанная для малышей.

Выбор читателей

28/02СрдТест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 28/02СрдОстался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку 28/02СрдВетер во все щели: жена Канье Уэста появилась на улице без трусов 28/02СрдТест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов 28/02СрдТест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые 27/02ВтрДобавьте эту популярную жидкость в цветы, и они расцветут! Только сами не пейте!