"Целую, твоя Оля": Олешко рассказал о ночи с голой Аросевой

В Нижегородской области завершился Второй кинофестиваль "Черноречье фест", который проходил при поддержке администрации города Дзержинска и компании "Сибур". Одним из самых ярких его событий стал творческий вечер Александра Олешко.

Александр Олешко – актер синтетический, универсальный, уникальный. Ему хорошо удаются и сложные драматические роли, и пародии, и пение. Словом, и швец, и жнец и на дуде игрец. Таких артистов у нас мало. Кажется, что столь разносторонней была в профессии только Людмила Гурченко, а Олешко – достойный продолжатель. В этом могли убедиться зрители его творческого вечера в Дзержинске. Корреспондент "Дни.ру" тоже кричал Олешко "браво!"

За основу Александр взял нестареющую эстрадную классику – тут и "Московские окна", который пел Утесов, и "Шаланды, полные кефали" Марка Бернеса, и "Недалеко от Москвы" Андрея Миронова, и "Ваша записка в несколько строчек" Клавдии Шульженко, и "Александра" Татьяны и Сергея Никитиных. А между песен Олешко рассказывал про удивительные встречи с великими актерами, которых считает кумирами и учителям – про Александра Ширвиндта, Людмилу Гурченко, Ольгу Аросеву...

"Они прикасались к нам, прежде всего, душой, – говорит Олешко. – Какое чувство юмора, какая культура, какой интеллект, какое острое слово, какая реакция, какая внутренняя красота! Постоять рядом с ними уже было за счастье. А я успел и поработать, и подружиться, и быть посланным по определенному адресу! Какое счастье, что они туда тебя посылали, потому что они же оттуда потом и возвращали".

Больше всего Олешко после прихода в Театр Сатиры боялся встречи с Аросевой. Но в итоге так понравился ей, что даже был приглашен в бенефисный спектакль легендарной актрисы. "Со Спартаком Мишулиным они решили развлекаться и каждый день придумывать новые варианты моей фамилии, – вспоминает Олешко. – "Где Моркошка? Где Окошко? Где Клубнишка? Где Картошка?" – слышал я на протяжении трех месяцев. А на Новый год они мне подарили открытку со 120 вариантами моей фамилии".

Каждый день репетиции длились по четыре часа. И Аросева так мощно вошла в жизнь Олешко, что как-то ночью даже приснилась ему... голой. "Я рассказал ей про этот эротический сон, – улыбается Олешко. – Она ничего не сказала, но следующее утро принесла мне свою книгу воспоминания "Без грима". А внутри – подпись: "Сашеньке Олешко на добрую память о репетициях спектакля "Неаполь – город миллионеров". P. S. Приятных сновидений, целую, твоя Оля".