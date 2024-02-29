АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников

Уникальность игры "АБВГДейка" заключается в специально разработанной программе, учитывающей возрастные особенности детей.



"АВГДейка" — интеллектуальная игра, разработанная для малышей. Эта викторина представляет собой увлекательное путешествие в мир знаний, где дети смогут развивать навыки и умения, а также расширять кругозор.

В "АБВГДейке" нашли свое место разнообразные задания, способствующие развитию памяти, внимания, логики и творческого мышления малышей. В процессе игры дети смогут познакомиться с буквами алфавита, цифрами, формами, цветами, животными и предметами.

"Дни.ру" подготовили "АВГДейку" для малышей по русскому языку . Рекомендуем всем родителям обратить внимание на викторину для дошкольников, состоящую из 10 вопросов.

1. Найди пару гласных букв:

а) А, Ж

б) Т, А

в) И, К

г) Е, У

2. Найди, на какую букву начинается название этой ягоды:

а) Б

б) А

в) И

4) Е

3. Найти пару согласных букв:

а) Э, М

б) Р, А

в) П, С

г) Ф, Е

4. Найди, на какую букву начинается название этого животного:

а) С

б) К

в) А

г) Д.

5. Какая буква пропущена в слове м_шина?

а) У

б) И

в) Е

г) А

6. Найди, на какую букву начинается название этого предмета:

а) К

б) П

в) Г

г) Ч

7. Какая буква пропущена в слове з_бра?

а) А

б) У

в) Е

г) О

8. Какое слово подходит к этой схеме _а_о_?

а) Лампа

б) Вагон

в) Миска

г) Мотор

9. Найди, на какую букву начинается название этого времени года:

а) Л

б) О

в) В

г) З

10. Какое слово подходит к этой схеме к_т?

а) Ток;

б) Кот;

в) Сок;

т) Код.

Правильные ответы на "АВГДЕйку": 1 — г (Е, У), 2 — б (А), 3 — в (П, С), 4 — а (С), 5 — г (А), 6 — а (К), 7 — в (Е), 8 — б (Вагон), 9 — г (З), 10 — б (Кот).