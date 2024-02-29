АБВГДейка: интеллектуальная игра для малышей по русскому языку / Викторина для дошкольников

"АВГДейка" — интеллектуальная игра, разработанная для малышей. Эта викторина представляет собой увлекательное путешествие в мир знаний, где дети смогут развивать навыки и умения, а также расширять кругозор.
В "АБВГДейке" нашли свое место разнообразные задания, способствующие развитию памяти, внимания, логики и творческого мышления малышей. В процессе игры дети смогут познакомиться с буквами алфавита, цифрами, формами, цветами, животными и предметами.
"Дни.ру" подготовили "АВГДейку" для малышей по русскому языку. Рекомендуем всем родителям обратить внимание на викторину для дошкольников, состоящую из 10 вопросов.
1. Найди пару гласных букв:
а) А, Ж
б) Т, А
в) И, К
г) Е, У
2. Найди, на какую букву начинается название этой ягоды:
а) Б
б) А
в) И
4) Е
3. Найти пару согласных букв:
а) Э, М
б) Р, А
в) П, С
г) Ф, Е
4. Найди, на какую букву начинается название этого животного:
а) С
б) К
в) А
г) Д.
5. Какая буква пропущена в слове м_шина?
а) У
б) И
в) Е
г) А
6. Найди, на какую букву начинается название этого предмета:
а) К
б) П
в) Г
г) Ч
7. Какая буква пропущена в слове з_бра?
а) А
б) У
в) Е
г) О
8. Какое слово подходит к этой схеме _а_о_?
а) Лампа
б) Вагон
в) Миска
г) Мотор
9. Найди, на какую букву начинается название этого времени года:
а) Л
б) О
в) В
г) З
10. Какое слово подходит к этой схеме к_т?
а) Ток;
б) Кот;
в) Сок;
т) Код.
Правильные ответы на "АВГДЕйку": 1 — г (Е, У), 2 — б (А), 3 — в (П, С), 4 — а (С), 5 — г (А), 6 — а (К), 7 — в (Е), 8 — б (Вагон), 9 — г (З), 10 — б (Кот).