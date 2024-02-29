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Четверг 29 февраля

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Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих

Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих
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Что подойдет в качестве еды? Без какой одежды не обойтись в походе? Из чего состоит минимальный набор снаряжений? Отвечаем на главные вопросы!

Походы в лес – излюбленное занятие многих россиян. Кто-то занимается этим профессионально, а кто-то выбирает этот вид отдыха всего раз в год или и того меньше. Однако и новичкам, и опытным "лесникам" следует запомнить, что нужно взять с собой.

Прийти в лес и обнаружить, что вы плохо подготовлены к походу – крайне опасное явление. Как минимум, отдых будет испорчен, как максимум, можно заблудиться и лишиться здоровья. Поэту очень важно соблюдать правила!

Итак, для похода в лес вам потребуются:

1. Качественный вместительный рюкзак

2. Палатка или спальный мешок, если поход с ночевкой

3. Техника и снаряжение

4. Аптечка, средства гигиены и защиты

5. Специальная одежда

6. Еда и вода


С рюкзаком (1) все просто и понятно. Качественные материалы в совокупности с большой вместимостью обеспечат надежность и сохранность ваших вещей во время похода. Спальный мешок (2) пригодится тем, кто хочет заночевать в лесу. Если же поход рассчитан на несколько дней, то лучше выбрать палатку (2).

Фото: pixabay.com


3. Техника и снаряжение (минимальный набор):

а. КЛМН: кружка, ложка, миска, нож

б. Фонарик, компас и свисток

в. Небольшие топор или пила

г. Внешний аккумулятор (и лучше не тратить зарядку на музыку)

д. Огниво, зажигалка или спички


Никакой поход не обойдется без средств гигиены и защиты (4) (крема от солнца и от укусов). Также нужно взять с собой в лес аптечку (4), состав которой определяется рекомендациями МЧС.


5. К специальной одежде можно отнести:

а. Плащ-дождевик

б. Защитные или хозяйственные перчатки

в. Мембранную куртку

г. Быстросохнущие носки (лучше несколько пар)

д. Кроссовки или ботинки (только закрытая обувь)

Фото: pixabay.com


Воду (6) лучше взять из расчета длительности похода. Кофе и чай, если необходимо, лучше готовить на месте. В качестве еды (6) следует использовать только нескоропортящиеся продукты:

а. Консервы мясные, рыбные или овощные

б. Крупы или макароны

в. Сухофрукты

г. Каши быстрого приготовления

д. Хлеб нарезанный

е. Шоколадные батончики

29 февраля 2024, 13:50
Фото: pixabay.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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