ЧУДО! На лечение спасенного пса по кличке Лис объявили сбор! / НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово

Зоозащитники вызволили из закрытого сарая животное. В городе Назарово Красноярского края просят помочь.

Волонтеры НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово проникли в заброшенный дом, где оказались живые щенята и взрослые собаки, а также тела замерзших питомцев. В конце 2023 года не стало их хозяйки. В обособленном закрытом сарае все это время нуждался в помощи истощенный пес по кличке Лис. Сейчас на реабилитацию спасенного объявили сбор. Нет времени ждать.

Зоозащитники обратились в социальной сети ко всем неравнодушным: "Что пережил пес, сидя 2 месяца в сарае, питаясь помоями, валяющимися в мусоре, мы не представляем. Но то, что он выжил, это просто какое-то чудо!".

И хотя добрые люди НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово попали в бесхозное здание, где находились животные, некоторые питомцы уже окоченели. С уходом их владелицы в декабре 2023 года начался период нехватки еды и воды. Как передает источник "Вконтакте", отдельно запертый пес по кличке Лис совсем исхудал. Чтобы спасенный прошел необходимое лечение, принимают срочные пожертвования. Времени мало.

Защитники животных обратились в соцсети Вконтакте ко всем ко всем неравнодушным: "Это просто один скелет в шерсти, глаза были все заполнены гноем, он ничего не видел, чем он питался в сарае все это время... Ну и то, что волонтеры заглянули в сарай — это тоже чудо!".

Кроме того, нуждаются в помощи: животное по кличке Партос, животное по кличке Гайка. Они 2 из заброшенного дома.

При этом зоозащитники НМОО ЗЖ "Четыре лапы" г. Назарово стремятся помочь, вылечить и других питомцев с неблагополучной судьбой, найденным в 2023 году и позднее. Также нуждаются в помощи: пес по кличке Микки, пес по кличке Макс, пес по кличке Беляш, собака по кличке Дафна... А также животные, у которых нет клички.