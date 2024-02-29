Тест: жизнь и творчество Анастасии Волочковой

Собираемся в поход / Что нужно взять с собой в лес / Важные правила для отдыхающих

Что подойдет в качестве еды? Без какой одежды не обойтись в походе? Из чего состоит минимальный набор снаряжений? Отвечаем на главные вопросы! Походы в лес – излюбленное занятие многих россиян.