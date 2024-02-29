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Четверг 29 февраля

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Тест: хорошо ли вам известен волшебный мир балета

Тест: хорошо ли вам известен волшебный мир балета
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Этот сложнейший вид сценического искусства полон терминов и имен. Знакомы ли они вам?

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина. Она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола,
То стан совьет, то разовьет,
И быстрой ножкой ножку бьет.

Так Александр Пушкин в "Евгении Онегине" описывал балет. Из зрительного зала кажется, что артисты летают по сцене и все им дается легко. На самом же деле, это сложнейший жанр искусства, требующий самопожертвования и трудолюбия. Он показывает идеальное владение телом и восхищает бесконечно. А хорошо ли вы знаете балет? Давайте проверим!

29 февраля 2024, 10:27
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Схватки начались в поезде: Толкунова и другие звезды с дорожной историей рождения

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Рудольф Нуриев. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com
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