Тест: хорошо ли вам известен волшебный мир балета

Этот сложнейший вид сценического искусства полон терминов и имен. Знакомы ли они вам?



Блистательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна,

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина. Она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола,

То стан совьет, то разовьет,

И быстрой ножкой ножку бьет.

Так Александр Пушкин в "Евгении Онегине" описывал балет. Из зрительного зала кажется, что артисты летают по сцене и все им дается легко. На самом же деле, это сложнейший жанр искусства, требующий самопожертвования и трудолюбия. Он показывает идеальное владение телом и восхищает бесконечно. А хорошо ли вы знаете балет? Давайте проверим!