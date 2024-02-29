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Четверг 29 февраля

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Как часто можно мыться / когда поход в душ опасен/ врач раскрыл правду

Как часто можно мыться / когда поход в душ опасен/ врач раскрыл правду
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Оказалось, что не всегда следует часто мыться. Рассказываем о нормах для детей и взрослых.

Единого совета по частоте и длительности принятия душа и ванн быть не может. Важно понимать, что рекомендации разнятся в зависимости от возраста и состояния человека, сообщает телеканал "360".

Душ и ванна для детей

Водные процедуры можно принимать ежедневно, если нет никаких проблем с кожей. при этом лучше всего применять минимальное количество шампуня и других моющих средств, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Малышам с диатезом или дерматитом рекомендовано уменьшить частоту купаний. Лучше всего согласовывать их число с лечащим врачом. Совсем не мыть детей нельзя, это может привести к неприятным последствиям.

Душ и ванна для взрослых

Если водные процедуры необходимы ежедневно, то лучше не пользоваться жесткими мочалками и агрессивными моющими средствами. Освежаться в душе хоть два-три раза в день не запрещается. Для сохранения здоровья кожи необходимо после ванны пользоваться кремом или баттером.

29 февраля 2024, 07:48
Девушка в душе. Фото: © Komsomolskaya Pravda\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вечерняя Москва• Требует проверки

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