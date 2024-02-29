Такая молодая! Алину Загитову обнаружили на участке скважины

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Четверг 29 февраля

05:19Такая молодая! Алину Загитову обнаружили на участке скважины 05:17Как избавиться от храпа / четыре способа перестать храпеть /чем опасен храп 04:45Умерла Дарья Гончарова: какие фильмы прославили актрису 03:09Угадай футбольный клуб по логотипу / Тест пройдет только заядлый фанат! 02:59Тест для ранней диагностики деменции: пройди сам и проверь близких 22:10Почему важно посещать театр? / 5 причин, чтобы сходить на спектакль 21:56Вот это да! Бузова села в лужу в платье черного цвета, но встала на путь исправления / Клуб / На премии / Москва 21:39Тест: можете ли вы считаться истинным театралом? 21:19Чему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной 20:31Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя! 19:59Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд 19:24Эта книга изменит вашу жизнь! Измените сознание и начните все с чистого листа! 18:48Вот это да! Вкусные хрустящие чипсы в микроволновке / Всего три ингредиента! 18:28Было или не было: тест по скандалам Филиппа Киркорова / Правда или вымысел? 18:06Это растение – спасение от насекомых! Просто поставьте его на подоконник / Как избавиться от мух 17:48Перестаньте вгонять себя во временные рамки! Как работать над собой без оглядки на календарь? 17:21Эти ленивые вареники просто объедение! Осторожно! Вам очень понравится! / Простой рецепт 17:03Тест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые 16:36Расписание матчей Чемпионата России по футболу 2023/2024 16:22В окружении Ангелины Вовк сделали срочное заявление после новостей о ее госпитализации / Что же произошло на самом деле? 16:15Лера Кудрявцева сделала важное заявление на фоне тревожных новостей о здоровье 15:27Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 10 марта 15:02Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 14:19Расписание первого раунда плей-офф КХЛ сезона 2023/2024 14:14Малахов назвал подарок, который идеально подходит на все случаи жизни 14:01Подружка рок-звезды: собираем актуальный образ на 8 марта 13:54Ветер во все щели: жена Канье Уэста появилась на улице без трусов 13:22Хорошо знаете историю России? Этот тест для вас! 13:11Потерявший руки и ноги Костомаров вместе с женой снялся для обложки модного журнала 13:07Ответы на самые распространенные вопросы о питании от нутрициолога 12:27Тест по истории русского театра – Вопросы для искушенных эстетов 12:19В какой театр сходить на выходных в Москве 11:33Молодость прошла? Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования 11:15Тест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов 11:08Торт "Павлова" – готовим НЕЖНЕЙШИЙ десерт для самых близких 10:49Гарик Харламов отмечает 43-летие: как комик навсегда изменил русский юмор 10:06Токсичные привычки огненных знаков зодиака, которые способны насторожить каждого 09:56Бьюти-лайфхаки из прошлого: 6 странных советов по уходу за кожей и зубами / вы будете удивлены 09:34Пусть выживет только один: мать в Петербурге решила судьбу детей монетой 09:32Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест и узнайте! 09:09Знаменитости, которые сохранили свою невинность до свадьбы 08:53ДЕТИ пищат от восторга! Готовим ПРОСТОЕ шоколадное песочное печенье / справитесь за 20 минут 08:53Как часто делать разгрузочные дни / не навреди себе при погоне за красотой 08:27Некоторым пенсионерам государство увеличит выплаты уже с 1 марта 07:43Остался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку 07:06Как бороться с отеками? Названа главная причина их появления 06:26Как сэкономит на ЖКХ: россиянам раскрыли невероятно простой способ 05:39Сериал "Корона" / Как снимали нашумевший хит о королевской семье? / Проверь свои знания 04:57История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон // Вы не знали эти факты // Изменял ли принц жене? 02:06Ученые исследуют концепцию "квантового поля", используя экспериментальный опыт Шредингера
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Такая молодая! Алину Загитову обнаружили на участке скважины

Такая молодая! Алину Загитову обнаружили на участке скважины
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Юная чемпионка была замечена на территории промзоны 28 февраля.

Звезда фигурного катания Алина Загитова совсем недавно окончила школу. Она даже не достигла 22-летия. Несмотря на весьма небольшой возраст, ее уже заметили на буровой крупного промышленного предприятия.

Поклонники наткнулись на сенсационные фото в телеграм-канале спортсменки и обнаружили ее саму. Алина Загитова находилась на участке скважины в Республике Татарстан 28 февраля. "Я побывала на нефтяной скважине "Татнефти", — проинформировала юная девушка.

Такая молодая гостья женского пола на опасной территории — неожиданность и для увидевших ее бурильщиков. Однако тот факт, что Загитову узнали и идентифицировали, дает основания продолжать визиты в промзону нефтедобывающей компании.

Отметим, что ранее Алину Загитову не нашли успешной ведущей на российском телевидении. Из-за имиджа на программе Первого канала "Ледниковый период" Алину Загитову назвали зрелой женщиной старшего возраста.

29 февраля 2024, 05:19
Фото: Vladimir Baranov / Global look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Кто подарил? Загитова показала роскошное украшение в день рождения

Фото: Zoph/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Yohei Osada/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/www.globallookpress.com
Фото: Christopher Levy/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Фото: Yutaka/AFLO/www.globallookpress.com
Фото: instagram.com/azagitova

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