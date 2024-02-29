Умерла Дарья Гончарова: какие фильмы прославили актрису

Жизнь артистки оборвалась на 54-м году. Вспоминаем самые яркие работы женщины.

Еще одна печальная новость расстроила почитателей кино и театра. Скончалась актриса Дарья Гончарова. Женщины не стало на 54-м году жизни, сообщает телеканал "360". В последнее время она не так часто появлялась на экранах, отдавая предпочтение работе преподавателя.

Всю свою жизнь Дарья Гончарова посвятила творчеству. Зрители навсегда запомнят ее невероятные образы в таких сериалах, как "Ландыш серебристый – 2, "На углу у Патриарших – 3" и других. Примечательно, что в ряде проектов актриса участвовала вместе со своей дочерью Таисией Вилковой. Молодая женщина пошла по стопам матери.

Актриса руководила работой театральных студий для детей и взрослых. Выступления подопечных Дарьи Гончаровой всегда радовали зрителей. О времени и месте церемонии прощания пока не сообщается. Причины смерти артистки не разглашаются.

Напомним, что несколько дней назад стало известно о гибели еще одной звезды отечественного кино. Интернет-издание "Подмосковье сегодня" сообщает о смерти актрисы Елены Сафоновой.