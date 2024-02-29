Тест для ранней диагностики деменции: пройди сам и проверь близких

К большому сожалению, синдром невозможно вылечить. Врачи научились только замедлять развитие ряда симптомов.

Угнетение когнитивных функций у пожилых людей начинается постепенно. Сам больной может даже не осознавать, что его личность стремительно меняется. В этой связи, как пишет Gazetametro.ru, основная задача близких – вовремя распознать первые "звоночки" недуга.

Проявления деменции

Человек начинает забывать слова, порядок действий и даже имена близких. На первом этапе заметно снижение возможности долго концентрировать внимание на одной задаче. Уменьшается интерес к происходящим событиям.

Важно понимать, что близкий человек не делает обычные вещи правильно вовсе не из-за вредности или желания навредить. Мир у больного деменцией меняется навсегда. Реальность меняется и становится неизвестной и пугающей.

У кого деменцию диагностируют чаще

Синдром проявляется чаще и раньше у людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. На 5% повышается риск развития деменции у тех, чьи близкие родственники имели аналогичный недуг. Чаще других ранние признаки снижения когнитивных функций проявляются у одиноких, малообщительных, злоупотребляющих алкоголем людей.

Профилактика деменции

Ученым после большого количества наблюдений и исследований удалось установить, что существует профилактика раннего развития деменции. Важно чаще проявлять физическую активность, изменить рацион питания, включив в него рыбу, орехи, фрукты и овощи. Лучше всего отказаться от вредных привычек и поддерживать социальную активность.

Тест на определение деменции

Важно своевременно определить начало развития синдрома. Для этого рекомендуется проходить профилактические осмотры. Существует тест, благодаря которому можно выявить первые признаки деменции. Он называется "Нарисуй циферблат".

Приготовьте лист бумаги и карандаш.

Скажите родственнику три слова, которые не связаны между собой.

Попросите нарисовать на бумаге циферблат, указав цифры.

Попросите нарисовать стрелки, показывающие определенное время.

Попросите повторить три слова, которые были названы ранее.



Тревожным сигналом должно стать: неверное расположение цифр, путаница при изображении стрелок, неровные линии, невозможность вспомнить слова. Все это повод, чтобы посетить врача.