Чему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Среда 28 февраля

22:10Почему важно посещать театр? / 5 причин, чтобы сходить на спектакль 21:56Вот это да! Бузова села в лужу, но встала на путь исправления 21:39Тест: можете ли вы считаться истинным театралом? 21:19Чему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной 20:31Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя! 19:59Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд 19:24Эта книга изменит вашу жизнь! Измените сознание и начните все с чистого листа! 18:48Вот это да! Вкусные хрустящие чипсы в микроволновке / Всего три ингредиента! 18:28Было или не было: тест по скандалам Филиппа Киркорова / Правда или вымысел? 18:06Это растение – спасение от насекомых! Просто поставьте его на подоконник / Как избавиться от мух 17:48Перестаньте вгонять себя во временные рамки! Как работать над собой без оглядки на календарь? 17:21Эти ленивые вареники просто объедение! Осторожно! Вам очень понравится! / Простой рецепт 17:03Тест по русскому языку для тех, кто знает, как правильно расставлять запятые 16:36Расписание матчей Чемпионата России по футболу 2023/2024 16:22В окружении Ангелины Вовк сделали срочное заявление после новостей о ее госпитализации / Что же произошло на самом деле? 16:15Лера Кудрявцева сделала важное заявление на фоне тревожных новостей о здоровье 15:27Куда сходить в Москве: афиша с 1 по 10 марта 15:02Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10 14:19Расписание первого раунда плей-офф КХЛ сезона 2023/2024 14:14Малахов назвал подарок, который идеально подходит на все случаи жизни 14:01Подружка рок-звезды: собираем актуальный образ на 8 марта 13:54Ветер во все щели: жена Канье Уэста появилась на улице без трусов 13:22Хорошо знаете историю России? Этот тест для вас! 13:11Потерявший руки и ноги Костомаров вместе с женой снялся для обложки модного журнала 13:07Ответы на самые распространенные вопросы о питании от нутрициолога 12:27Тест по истории русского театра – Вопросы для искушенных эстетов 12:19В какой театр сходить на выходных в Москве 11:33Молодость прошла? Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования 11:15Тест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов 11:08Торт "Павлова" – готовим НЕЖНЕЙШИЙ десерт для самых близких 10:49Гарик Харламов отмечает 43-летие: как комик навсегда изменил русский юмор 10:06Токсичные привычки огненных знаков зодиака, которые способны насторожить каждого 09:56Бьюти-лайфхаки из прошлого: 6 странных советов по уходу за кожей и зубами / вы будете удивлены 09:34Пусть выживет только один: мать в Петербурге решила судьбу детей монетой 09:32Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест и узнайте! 09:09Знаменитости, которые сохранили свою невинность до свадьбы 08:53ДЕТИ пищат от восторга! Готовим ПРОСТОЕ шоколадное песочное печенье / справитесь за 20 минут 08:53Как часто делать разгрузочные дни / не навреди себе при погоне за красотой 08:27Некоторым пенсионерам государство увеличит выплаты уже с 1 марта 07:43Остался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку 07:06Как бороться с отеками? Названа главная причина их появления 06:26Как сэкономит на ЖКХ: россиянам раскрыли невероятно простой способ 05:39Сериал "Корона" / Как снимали нашумевший хит о королевской семье? / Проверь свои знания 04:57История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон // Вы не знали эти факты // Изменял ли принц жене? 02:06Ученые исследуют концепцию "квантового поля", используя экспериментальный опыт Шредингера 01:57Тест: какая птица чуфыкает, а какая ревет по ночам громче быка 01:30Тест: попробуй угадать, какой стране принадлежит флаг 22:03Оливковое или подсолнечное: какое масло полезнее для жарки? / Битва масел 21:32"Больно и стыдно": срочную реабилитацию дочки Глюкозы обеспечила одна деталь 20:49Эти сметанные коржики муж просит делать каждые выходные! Записывайте рецепт!
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Чему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной

Чему нас учит советский фильм "Девчата"? / Уроки от Тоси Кислицыной
136

Старые добрые фильмы – это кладезь жизненной мудрости. Давайте попробуем выяснить, чему нас научил пример главной героини фильма "Девчата".

Советский фильм "Девчата", снятый режиссером Юрием Чулюкиным в 1961 году, – это не только история смелой и своенравной "поварихи", но и настоящая шкатулка с уроками для зрителей. Эти уроки наполнены и вдохновением, и жизненной мудростью, и искрометным юмором.

Главная героиня, Тося Кислицына, которую сыграла Надежда Румянцева, становится символом смелости, искренности и несгибаемой веры в лучшее. История ее приезда в леспромхоз на Урале и последующих приключений преподает зрителям несколько важных уроков. Каких именно?

Ценность дружбы и человеческих отношений

Тося находит друзей среди соседок по общежитию, что подчеркивает значимость дружбы и взаимопомощи в жизни каждого человека. Пусть это происходит не сразу, однако ж со временем девушки становятся лучшими друзьями. Особняком держится лишь Анфиса – главная красотка фильма, которая по иронии судьбы тоже влюблена в Илью Ковригина.

Сила любви и прощения

Любовная линия между Тосей и Ильей показывает, как ошибки и предвзятое отношение могут быть преодолены благодаря искренним чувствам и желанию понять друг друга. Любовь заставляет персонажей расти и меняться к лучшему. Тося прощает своего героя за предательский спор, а "Илюшка" учится манерам и умению общаться с "хорошей" девушкой.

Преодоление предубеждений

Фильм затрагивает тему предубеждений через персонажа Анфисы, которая изначально скептически относится к любви и чувствам других. Изменение ее поведения под влиянием чувств Ильи к Тосе напоминает о том, что люди способны меняться, когда видят истинные проявления любви и доброты.

Значение трудолюбия и ответственности

Тося, приехавшая работать в леспромхоз, проявляет себя как ответственный и трудолюбивый человек. Ее отношение к работе подчеркивает важность профессионализма и усердия в достижении целей.

Умение постоять за себя

Героиня не раз демонстрирует способность защитить свои убеждения и принципы. Она не позволяет себя унижать даже самым главным "звездам" леспромхоза. Это учит зрителей важности самоуважения и уверенности в своих силах.

Вера в будущее

Несмотря на все трудности, персонажи фильма сохраняют оптимизм и веру в светлое будущее. Строительство домов для будущих семейных пар символизирует надежду и стремление к созданию крепкого домашнего очага.

Фильм "Девчата" учит зрителей ценить дружбу, любовь, профессиональное саморазвитие и важность быть верным своим принципам. Эти уроки делают киноленту не только приятной для просмотра, но и поучительной для людей любого возраста. Согласны?

28 февраля 2024, 21:19
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем

Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial
Фото: Youtube/@MosfilmRuOfficial

По теме

Тест для фанатов фильма "Служебный роман" – попробуйте набрать 10 из 10

Как отметить Масленицу в 2024 году современно, сохраняя традиции предков | 5 советов

Почему важно посещать театр? / 5 причин, чтобы сходить на спектакль

Почему важно посещать театр? / 5 причин, чтобы сходить на спектакль
Искусство – лучшее лекарство от утомляемости и стресса. Не верите? Проверьте! В современном мире, где стремительный ритм жизни и постоянное пребывание в цифровом пространстве оставляют все меньше места для истинных человеческих переживаний, посещение театра может стать не только культурным досугом, но и настоящей терапией для разума.

Вот это да! Бузова села в лужу, но встала на путь исправления

Вот это да! Бузова села в лужу, но встала на путь исправления
В Африке артистка появляется так часто, что даже поговаривали о ее эмиграции. Но вот парадокс – Ольга Бузова снова и снова оказывается в России. Популярная певица подвергалась жесткой критике за откровенное платье черного цвета, в котором 25.

Тест: можете ли вы считаться истинным театралом?

Тест: можете ли вы считаться истинным театралом?
Театральная жизнь в Москве бьет ключом. Каждый день три сотни храмов Мельпомены приглашают зрителей на спектакли в самых разных жанрах. Комедии, трагедии, мюзиклы, кукольные театры и театры теней, еврейский, православный и цыганский, академический и иммерсивный — от изобилия разбегаются глаза! Москва каждый день предлагает массу вариантов для того, чтобы зрители могли развлечься и подумать, поплакать и посмеяться.

Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя!

Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя!
На днях знаменитый шоумен обескуражил своих подписчиков в Сети. Он объявил об отцовстве. Неожиданная публикация в соцсети на странице Гогена Солнцева вызвала шквал вопросов у его поклонников и поклонниц.

Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд

Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд
Некоторые известные артисты так увлекаются кулинарией, что выпускают собственные книги о еде и запускают свои торговые марки продуктов. Предлагаем вам подборку самых звездных "поваров". Если вы хотите попробовать что-то особенное, мы предлагаем вам ознакомиться с книгами рецептов знаменитостей или приобрести их эксклюзивные продукты, которые, как мы предполагаем, приготовлены по особым рецептам.

Выбор читателей

27/02ВтрТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли 27/02ВтрМощный заслон от тройной эпидемии 27/02ВтрТест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц 27/02ВтрТест: насколько вы грамотны? Не пора ли вновь за школьную парту 27/02ВтрПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку 27/02Втр"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок