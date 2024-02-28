Шок! Гоген Солнцев стал отцом! / А кто же мама?! / Ребенку хотят дать необычное имя!

На днях знаменитый шоумен обескуражил своих подписчиков в Сети. Он объявил об отцовстве.

Неожиданная публикация в соцсети на странице Гогена Солнцева вызвала шквал вопросов у его поклонников и поклонниц. Что это значит? Один из самых эпатажных мужчин российского шоу-бизнеса намекнул, что якобы стал отцом. Правда, сделал он это с некой таинственностью, опубликовав снимок, где крошечная ручка лежит на его ладони.

"Мы сотворили самое большое чудо на свете!" — так прокомментировал снимок 43-летний шоумен.

Факт того, что артист стал отцом, подтвердила его тетя в недавней беседе с прессой. Родственница Гогена Солнцева рассказала, что ее племянник стал папой здорового малыша. Также женщина сообщила, что роды проходили в домашних условиях, и отец ребенка активно участвовал в процессе. О матери новорожденного ничего неизвестно. Имя ребенку пока еще не выбрали, по словам тети Гогена, но подумывают назвать Елизаром или Клавдием.

Надо отметить, что в последнее время Гоген Солнцев не особенно делился подробностями личной жизни. А вот ранее он охотно рассказывал о своих любовных похождениях преимущественно с дамами старше себя.

Так, например, известно о его отношениях с Екатериной Терешкович, которая была старше своего экс-избранника на 26 лет. А в 2023 году шоумен активно делился тем, что встретил женщину своей мечты. У возлюбленной Солнцева был солидный жизненный опыт за плечами – ей было на момент отношений 83 года! Гоген не раз намекал, что в скором времени они поженятся. Теперь поклонники шоумена совершенно не знают, что и думать: где же жена и кто мать ребенка?