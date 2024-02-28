Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд

Некоторые известные артисты так увлекаются кулинарией, что выпускают собственные книги о еде и запускают свои торговые марки продуктов. Предлагаем вам подборку самых звездных "поваров".

Если вы хотите попробовать что-то особенное, мы предлагаем вам ознакомиться с книгами рецептов знаменитостей или приобрести их эксклюзивные продукты, которые, как мы предполагаем, приготовлены по особым рецептам. Мы собрали для вас подборку кулинарных книг и марок от известных личностей, которые могут вам понравиться. Выбирайте на свой вкус!

1. "Цойкины рецепты" от Аниты Цой.

Анита Цой уже давно известна своими кулинарными способностями. Она делится своими рецептами в одноименном шоу на YouTube. Кроме того, это название носит и линейка консервированных продуктов, которые певица готовит по секретным домашним рецептам. Девиз продуктов от Аниты Цой: "Российское родное от ягодки до баночки, с любовью и заботой от вашей кореяночки".

2. "Праздничный стол от Наташи Королевой. Просто вкусно!" (2009).

Автор этой книги предлагает большое разнообразие блюд, которые украсят ваш праздничный стол. В книге собраны рецепты на разные случаи жизни – от романтического ужина до свадьбы и Нового года. Есть в книге и постные блюда, и даже блюда для детского праздника! На каждой странице поклонники Наташи Королевой смогут увидеть свою любимую артистку!

3. "Просто вкусная еда! Автостопом по кулинарии. Эпизод 1" (2016) Оскар Кучера.

В этой книге телеведущий предлагает читателям познакомиться с его любимыми блюдами – от салатов до выпечки и десертов. Под девизом "готовить просто" Кучера включил в сборник и рецепты из разных стран мира. Все рецепты максимально понятны. Как написал сам автор, он попытался собрать воедино то интересное и вкусное из кулинарии, что ему приходилось когда-либо видеть и пробовать!

4. "365 рецептов на каждый день" (2017) Юлии Высоцкой.

В эту книгу актриса и ведущая программы "Едим дома!" включила рецепты, которые можно приготовить без особых усилий и затрат. Отличительная особенность этого издания – использование не самых дорогих и редких ингредиентов.

5. "Вкус моей жизни" (2021) Анны Нетребко.

Знаменитая оперная дива Анна Нетребко выпустила книгу авторских рецептов, в которой щедро делится своими кулинарными находками с читателями. Сама певица любит вкусно поесть и с удовольствием удивляет гостей своими шедеврами. Примечательно, что Анна Нетребко считает кулинарию творческим процессом, поэтому книга вышла максимально красочной и яркой.