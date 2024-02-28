Вот это да! Бузова села в лужу, но встала на путь исправления

В Африке артистка появляется так часто, что даже поговаривали о ее эмиграции. Но вот парадокс – Ольга Бузова снова и снова оказывается в России.

Популярная певица подвергалась жесткой критике за откровенное платье черного цвета, в котором 25.10.2022 появилась в московском клубе Noor Bar. После этого Ольга Бузова пыталась исправиться. Так, уже 11.11.2022 звезда блистала в красном наряде принцессы в Государственном Кремлевском дворце. Вскоре подписчики осыпали комплиментами артистку в сверкающем фиолетовом образе. Это произошло 22.11.2022 на премии Topical Style Awards.

Однако россияне оказались возмущены, когда увидели кадры певицы с последующего события, Бузова села в лужу. Вместо украшений подписчики буквально забросали звезду камнями. За траурный вид, который певица демонстрировала едва ли не весь 2023 год.

Так, уже 06.04.2023 на премии "ЖАРА MUSIC AWARDS" Ольга Бузова пытается казаться грациозной с колхозным украшением. Элегантный покрой и креативный дизайн одежды не спасает ситуацию в московском клубе Crocus City Hall, ведь бархатное платье черного цвета визуально добавляет певице возраста.

Затем скандальная певица надевает безвкусное сетчатое платье черного цвета на премьеру фильма "Вызов" в московском кинотеатре "Октябрь". Это происходит 12.04.2023. На этот раз Ольга Бузова терпит критику за нелепый вид. В неудачном наряде принцесса в ней не заметна даже отдаленно.

Вскоре 06.06.2023 года поющая телеведущая появляется на забеге в рамках Недели легкой атлетики в самом центре Москвы. Так, уже привыкшая к критике звезда меркнет — на фоне Дмитрия Губерниева в красном костюме спортсмена. Подписчики неоднозначно реагируют на слишком короткое платье черного цвета Ольги Бузовой. Спасает ситуацию, то, что россияне представляют ситуацию, будто она встала на путь исправления.

После этого 11.12.2023 популярная певица наденет строгий черный пиджак в уже до боли родной клуб Crocus City Hall. На этот раз Ольга Бузова явно стремится к контрасту, помимо удачного покроя и дизайна одежды. Вот это да! Поющей телеведущей суждено блистать в удачном наряде белого цвета, который выгодно подчеркивают сверкающие украшения и стильный пиджак черного цвета.

Вероятно, в будущем подписчикам придется осыпать артистку комплиментами за праздничный вид, ведь возраст — ее украшение. Ольга Бузова наверняка продемонстрирует что-то потрясающее. Так, уже 16.03.2024 поющая телеведущая появится на премии "Виктория" в концертном зале Live Арена недалеко от Москвы.