Вот это да! Вкусные хрустящие чипсы в микроволновке / Всего три ингредиента!

Нет ничего вкуснее домашней еды – давно проверенная истина. Это касается даже закусок! Попробуйте приготовить чипсы по этому рецепту!

Как же здорово похрустеть снеками под любимый фильм или просто вместе со своими домашними после утомительного дня. Чипсы, кажется, любят все без исключения. И что примечательно: эта хрустящая картошка улетает на раз-два! Однако магазинный вариант не всегда может отвечать стандартам качества. А вот домашнее блюдо будет точно полезным и вкусным! Предлагаем вам приготовить домашние чипсы в микроволновке всего лишь за 10 минут!

Для приготовления домашних чипсов вам понадобится три ингредиента:

Несколько картофелин

Оливковое или подсолнечное масло

Соль и специи по вкусу (паприка, укроп)





ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Нарезаем очищенный и вымытый картофель тонкими кружочками с помощью специальной терки или кухонного комбайна.

2. Вымачиваем картофель в воде и тщательно промываем его. Затем выкладываем на мягкую бумагу, чтобы стекла лишняя вода.



3. После этого выкладываем картофель в миску, вливаем масло и солим. Тщательно перемешиваем.



4. Застилаем противень или тарелку пергаментом для выпечки и выкладываем кружочки картофеля в один слой на бумагу. Посыпаем специями.



5. Отправляем в микроволновку на полную мощность на 3 минуты. Если чипсы не готовы, добавляем еще 2-3 минуты, чтобы они стали хрустящими.



6. Теперь самое главное – разливаем любимый соус, кетчуп или сметану в отдельные мисочки. Раскладываем домашние чипсы в порционные тарелки и подаем! Это очень вкусно! Приятного аппетита!

