Это растение – спасение от насекомых! Просто поставьте его на подоконник / Как избавиться от мух

Как только начинает пригревать весеннее солнце, просыпаются мухи и другие насекомые. Как избавиться от вредителей экологичным способом?

Выход есть! Вы можете поставить на окно это диковинное для нашей местности растение, и оно само скушает с удовольствием незваных гостей! Так вы сможете без особых затрат избавиться от насекомых, которые докучают в теплое время года.

Это хищное растение называется Венерина мухоловка. Произрастает в болотистой местности. Родиной его считается восточное побережье США. Удивительно, но Венерина мухоловка, которую называют еще Дионея, может слопать не только насекомых. Это настоящий зеленый хищник. Ей ничего не стоит проглотить паука или даже лягушку! Вот так действительно — страж порядка! К списку "диеты" Венериной мухоловки можно еще добавить муравьев, жуков и кузнечиков. Внушительный микс, не так ли?

Захлопывающий механизм у Дионеи срабатывает, когда ее сенсоры (чувствительные волоски) обнаруживают движение на поверхности листьев. Но Венерина мухоловка умеет различать, что именно попадает на ее листья. Если это капля воды, то "пасть" ее вряд ли захлопнется, так как для поглощения пищи хищница должна убедиться, что на листья попало что-то действительно питательное и ценное. Если оказывается механическое воздействие как минимум на два волоска листа с интервалом не более 20 секунд, то листья захлопнутся меньше чем за секунду.

Попробуйте поставить на подоконник пару горшков с этим зубастым растением, чтобы уменьшить количество насекомых в доме! Особенно это актуально для дачи. Венерина мухоловка вам в помощь!