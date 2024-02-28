Эти ленивые вареники просто объедение! Осторожно! Вам очень понравится! / Простой рецепт

Блюдо говорит само за себя. Если вам лениво, а хочется вкусного, скорее берите этот рецепт и начинайте готовить.

Вареники – вкуснейшее блюдо, знакомое всем с детства. Но чтобы их приготовить, нужно немало потрудиться: вам потребуется замесить тесто, сделать начинку, а потом эту начинку красиво завернуть в вырезанные из теста лепешки. Ну, и сварить, конечно.

То ли дело – ленивые вареники. Экономят ваше время и нервы. Теоретически вам просто нужно приготовить тесто. А практически – давайте делать скорее!

Ленивые вареники, приготовленные по этому проверенному рецепту, – настоящее объедение! Попробуйте и убедитесь сами!

Для приготовления ленивых вареников вам понадобятся

следующие ингредиенты:





300 граммов творога

120 граммов муки

4 столовые ложки сахара

1 яйцо

Щепотка соли





ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Берем творог, сахар, соль, яйцо и кладем в чашу. Хорошенько разминаем все ингредиенты в миске и перемешиваем. К творожной массе добавляем заранее просеянную муку. Замешиваем тесто.

2. На рабочую поверхность насыпьте немного муки, чтобы тесто не прилипало . Переложите тесто на стол, разделите на две части и вымешайте каждую из них, добавив немного муки. Тесто не должно быть очень тугим.

3. Из каждой части раскатайте колбаску. Порежьте каждую колбаску на равные кусочки типа кубиков.

4. Вскипятите воду, добавьте чуть соли. В кипящую воду опустите вареники. После того как они окажутся на поверхности воды, нужно выдержать еще пару минут.

5. Все! Теперь можно доставать вареники на дуршлаг, чтобы с них стекла вода. Подавайте ленивые вареники со сливочным маслом и сметаной. Приятного аппетита!