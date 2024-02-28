В окружении Ангелины Вовк сделали срочное заявление после новостей о ее госпитализации / Что же произошло на самом деле?

В Сети опубликована противоречивая информация о состоянии Ангелины Вовк. Телеведущая и ее директор дали комментарии.

В Сети появилась информация о том, что популярная телеведущая Ангелина Вовк якобы была госпитализирована в одну из московских клиник из-за обострения хронического заболевания. Также в Сети сообщалось, что у диктора как будто возникли проблемы с бронхами. Эту информацию прокомментировала директор телеведущей. Ангелина Вовк тоже отреагировала на сообщения о своей "госпитализации".

Как только начал распространяться слух о том, что Ангелина Вовк попала в больницу, в ее окружении сделали срочное заявление. Директор ведущей Светлана Торгало подтвердила, что популярная телеведущая на самом деле в полном здравии и сейчас находится на своей даче. Никакой госпитализации не было, уточнила Торгало.

Также сама Ангелина Вовк уже дала комментарии по поводу ложной информации о ее самочувствии. В беседе с RT диктор посетовала, что подобные сведения, скорее всего, распространяют недоброжелатели.

"Нормально все. Кто же все эту информацию выкладывает? Наверное, мои "друзья". Наверное, хотят, чтобы я заболела", — заявила Вовк.

Напомним, что Ангелина Вовк работает на телевидении с 80-х годов. Несколько десятилетий она была бессменной ведущей музыкального фестиваля "Песня года". Ангелина Михайловна занимается преподавательской деятельностью и имеет звание народной артистки РФ.