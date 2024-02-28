Лера Кудрявцева сделала важное заявление на фоне тревожных новостей о здоровье

Популярная телеведущая переживает непростой период. Лера Кудрявцева поделилась важным событием с поклонниками.

В середине февраля популярная телеведущая получила серьезную травму. Во время репетиции танца для нового шоу артистка неудачно упала. В результате врачи диагностировали у ведущей шоу "Секрет на миллион" разрыв связок и перелом ноги. На днях Лера Кудрявцева сделала важное заявление на фоне страшных новостей о здоровье.

Подробностями личной жизни популярная артистка привыкла делиться с поклонниками в своем микроблоге. Сейчас своих подписчиков Лера Кудрявцева держит в курсе своего состояния. Ежедневно она делится фотографиями и новостями о каких-либо изменений в своем самочувствие. В итоге, за такую открытость к своему зрителю она получила серьезную награду. Так, Лера Кудрявцева заняла 10 место в ТОП – 100 лучших Российских Telegram-каналов.

Правда, ведущая шоу "Секрет на миллион" считает, что заслуга у этого вовсе не ее интересная жизнь. По мнению Леры Кудрявцевой, людям просто нравится следить за несчастьем других.

"Но, мы то с вами знаем, что людям нравится наблюдать за страданиями других", – посмеялась Лера Кудрявцева.

Стоит отметить, что новый год решил проверить Леру Кудрявцеву на прочность. В начале декабря артистка столкнулась с потопом в своей квартире. Правда, во время случившегося она находилась в Дубае. А после ее возвращения из отпуска стало известно, что звезда разводится с супругом спустя более десяти лет совместной жизни.

Ранее "Дни.ру" писали, что состояние перенесшей операцию Леры Кудрявцевой ухудшилось.