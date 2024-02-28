Подружка рок-звезды: собираем актуальный образ на 8 марта

Модный образ из прошлого вновь становится актуальным. "Дни.ру" рассказали, как удивить всех необычным бьюти-трендом.

Долгое время в тренде был естественный макияж. Однако теперь придется подстраиваться под новую моду. Спустя несколько лет актуальными вновь становятся образы подружек рок-звезд. Ну, а если вы задумываетесь о том, как будете выглядеть 8 марта, то теперь можно не ломать голову.

Что такое "подружка рок-звезды"?

Источниками вдохновения данного стиля стали идолы конца 90-х начало 00-х. Этот тренд вдохновлен женщинами, которые связаны с миром рок-музыки, будь то партнеры рок-звезд, модели, актрисы. Их стиль часто ассоциируется с бунтарскими и свободными ценностями, которые характерны для рок-культуры. Многие сразу вспоминают Кейт Мосс, которая встречалась с Питом Доэрти из группы Libertines, либо Кортни Лав, Памелу Андерсон. Они были настоящими тусовщицами, которые демонстрировали себя со смазанными макияжем после ночных вечеринок и небрежно уложенными волосами.

Как создать такой образ?

Чтобы перевоплотиться в подругу рок-звезды вам обязательно нужна подводка. Следует хорошо подводить глаза. Обязательно прокрашивайте как нижнее, так и вернее веко, выводя небольшую стрелку в уголок глаза. Что касается прически, то она должна быть максимально простой: пляжные волны или мягкие кудри. Важно сохранить естественный вид волос, без особой прилизанности.

Важной составляющей любого образа служит одежда. В данном тренде придется запастись вещами из кожи. Это могут быть куртки, пиджаки, брюки, платья, ботфорты, выполненные из данного материала. А стильные аксессуары, такие как серьги-каффы, кожаные браслеты, банданы или шляпы смогут дополнить образ и придадут ему рок-н-ролльный шарм.