До сих пор казалось, что бесконечно можно смотреть на три вещи – как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Но оказалось, что есть еще одно, куда более эмоционально сильное зрелище – видеть Бьянку Цензорри без трусов. В смысле, без цензуры.

Жену Канье Уэста медом не корми, а дай то вздыбленную грудь выставить, то колготки задом наперед напялить, то выйти на улицу в одном прозрачном дождевике на голое тело, то зарабатывать цистит, надевая в мороз короткие платье без белья и стринги без брюк. Она обожает проветривать кормилицу, за что уже однажды схлопотала миллионный штраф.

Но наказание только распалило красавицу. Ей нравится быть плохой девочкой. И теперь каждое ее появление – шок-контент. Говорят, кстати, что это якобы не вполне адекватный муж заставляет ее всегда выглядеть, словно престарелая путана после двух тяжелых смен у главного вокзала Парижа Gare du Nord.

"Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера. Но что сказали бы они про дерзкий наряд Бьянки Цензорри, в котором она появилась на пороге модного парижского ресторана Ferdi?..

29-летняя прелестница надела короткую светлую шубу из искусственного меха, черные лодочки на каблуках и прозрачные капроновые колготки на голое тело. Трусов под колготками не было. "Я люблю твои губы алые – большие и малые", – наверное приговаривал заботливый муженек, собирая жену к выходу в свет.

А когда красавица в таком виде появилась на февральской стуже, смыл фразы "Я стою у ресторане – замуж поздно, сдохнуть рано" окончательно прояснился. В Париже сейчас – тоже не лето. Прожаренные рэпером Канье Уэстом вареники остывают быстро на ветру. Но врачи бьют тревогу – налицо расстройство психики. Возможно, это связано с постоянными переохлаждениями Бьянки – ветер нещадно задувает во все щели круглый год подряд.

Интересно, что про мачеху думает падчерица Норт Уэст? Берет ли с нее пример? Одалживает ли колготки? У нас девочкой с такими родителями "без комплексов" давно бы заинтересовали органы опеки. Ведь очевидно, что когда Бог давал людям стыд, Бьянки дома не было – она проветривала где-то свой срам.