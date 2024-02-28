Ответы на самые распространенные вопросы о питании от нутрициолога

Многие из нас слышат и задаются этими вопросами каждый день. Однако точного ответа на них не знают до сих пор.

Многие люди хотят следить за своим питанием, но не знают с чего начать или не уверены, как правильно составить рацион. От этого некоторые задаются различными вопросами. "Дни.ру" поделились ответами на самые распространенные вопросы о питании от нутрициолога.

Завтрак — это самый важный приём пищи?

Завтрак часто называют самым важным приемом пищи дня, и это неспроста. Как отмечает нутрициолог, статистически люди, которые завтракают по утрам, менее подвержены риску заболеваний, например сердечно‑сосудистых болезней, диабетом второго типа, ожирения. Однако идеальный завтрак должен быть сбалансированным, содержать белки, углеводы, жиры, витамины и минералы.

Есть после 18:00 вредно?

Как отмечает нутрициолог, нет научных доказательств тому, что употребление пищи после 18:00 непосредственно вредно для организма. Однако важно помнить, что последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна, поэтому если вы отходите ко сну в 11 вечера, то ваш ужин может случится и в восемь вечера.

Правда ли, что нужно питаться часто и дробно, по 5–6 раз в день?

Вокруг данного вопроса споры не утихают ни на минуту. Раздельное питание на 5-6 раз в день может быть полезным для некоторых людей, особенно тех, кто страдает от низкого уровня сахара в крови или проблем с лишним весом. Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и оптимальный режим приема пищи может различаться. Некоторым людям удобнее есть 3 раза в день с перекусами, а другим предпочтительнее 5-6 раз в день. По мнению нутрициолога, самое важное питаться именно тогда, когда вы ощущаете чувство голода.