Молодость прошла? Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Среда 28 февраля

12:27Тест по истории русского театра – Вопросы для искушенных эстетов 12:19В какой театр сходить на выходных в Москве 11:33Молодость прошла? Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования 11:15Тест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов 11:08Торт "Павлова" – готовим НЕЖНЕЙШИЙ десерт для самых близких 10:49Гарик Харламов отмечает 43-летие: как комик навсегда изменил русский юмор 10:06Токсичные привычки огненных знаков зодиака, которые способны насторожить каждого 09:56Бьюти-лайфхаки из прошлого: 6 странных советов по уходу за кожей и зубами / вы будете удивлены 09:34Пусть выживет только один: мать в Петербурге решила судьбу детей монетой 09:32Насколько хорошо вы знакомы с жизнью и творчеством Аллы Пугачевой? Пройдите тест и узнайте! 09:09Знаменитости, которые сохранили свою невинность до свадьбы 08:53ДЕТИ пищат от восторга! Готовим ПРОСТОЕ шоколадное песочное печенье / справитесь за 20 минут 08:53Как часто делать разгрузочные дни / не навреди себе при погоне за красотой 08:27Некоторым пенсионерам государство увеличит выплаты уже с 1 марта 07:43Остался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку 07:06Как бороться с отеками? Названа главная причина их появления 06:26Как сэкономит на ЖКХ: россиянам раскрыли невероятно простой способ 05:39Сериал "Корона" / Как снимали нашумевший хит о королевской семье? / Проверь свои знания 04:57История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон // Вы не знали эти факты // Изменял ли принц жене? 02:06Ученые исследуют концепцию "квантового поля", используя экспериментальный опыт Шредингера 01:57Тест: какая птица чуфыкает, а какая ревет по ночам громче быка 01:30Тест: попробуй угадать, какой стране принадлежит флаг 22:03Оливковое или подсолнечное: какое масло полезнее для жарки? / Битва масел 21:32"Больно и стыдно": срочную реабилитацию дочки Глюкозы обеспечила одна деталь 20:49Эти сметанные коржики муж просит делать каждые выходные! Записывайте рецепт! 20:26Как отметить Масленицу в 2024 году современно, сохраняя традиции предков | 5 советов 19:38Чему женщинам нужно поучиться у Ольги Бузовой? Ей завидует даже Виктория Боня! 19:21Боремся с хандрой после затяжной и холодной зимы / 10 эффективных способов поднять себе настроение 18:57Оригинальные открытки и поздравления с 8 марта! / Порадуй самую дорогую женщину 18:38Тест: Найди свое коронное блюдо и раскрой кулинарный талант! 18:33На ТНТ задумали еще один ремейк советского фильма! Прежде чем узнать, попробуйте угадать, о каком фильме речь! 17:59Ого! Вот как Шаляпин выглядел до романов с пенсионерками! / Такой милый мальчик 17:37Добавьте эту популярную жидкость в цветы, и они расцветут! Только сами не пейте! 17:18Спина скажет спасибо! Избавляемся от боли с помощью этих упражнений / Хватит откладывать на потом 17:00Тест: Какой ты персонаж из российского шоу-бизнеса? 16:39Готовим постный борщ! Рецепт, благодаря которому вы сделаете кулинарное открытие! 16:11Как понять, что вам изменяют / 5 "улик" неверности 16:07Быстро и без усилий: как убрать квартиру за 10 минут 15:29Тест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц 15:27Разница есть: чем воспитание собаки отличается от дрессировки – разбираемся в процессах 14:53Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли 14:20Рецепт для САМЫХ ленивых на 15 минут – паста "Мак энд чиз" 14:04Сказочное Бали у вас дома / Готовим тушеную свиную шею в индонезийском стиле 13:48"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок 13:37Этот простой рецепт поможет вам наладить отношения с тещей / Фрикадельки из индейки в сметанном соусе 13:21Этот рецепт растопит сердце твоей бывшей / Готовим панкейки с арахисовой пастой 12:38Этим знакам зодиака крупно не повезет в марте – предупреждаем, кому нужно быть осторожнее 12:32Тест: Насколько хорошо вы знакомы с творчеством певца SHAMAN 12:22Волочкова призналась, что не готова больше рожать 12:21Подольская высказалась о разительных переменах во внешности вернувшегося Киркорова
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Молодость прошла? Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования

Молодость прошла? Ольга Орлова раскрыла свой диагноз после недавнего обследования
120

Экс-солистка женской музыкальной поп-группы "Блестящие" Ольга Орлова активно ведет свой блог в Сети. Звезда сцены делится с поклонниками как хорошими новостями из жизни, так и не очень.

В начале февраля этого года певица Ольга Орлова побывала в медицинском центре. Исполнительница хита "А я люблю женатого" рассказала подписчикам своей страницы в социальных сетях, что отводила свою маленькую дочку Аню на плановое обследование. Вместе с наследницей артистка решила проверить и состояние своего здоровья.

Ведущая любовного реалити-шоу "Дом-2" опубликовала тогда насколько снимков из центра, на одном из которых запечатлела себя на кушетке. В подписи к фото Ольга Орлова заинтриговала поклонников, сообщив им о проблемах со своими руками. Как оказалось, боли в конечностях у певицы уже полгода.

Артистка не стала рассказывать сразу, какой диагноз ей поставил доктор. Вместо этого Ольга Орлова продолжила вещать в личном блоге в привычном для себя формате. Многие, возможно, уже и забыли про неприятности со здоровьем певицы, однако сегодня она все-таки раскрыла свой диагноз после недавнего обследования.

46-летняя Ольга Орлова записала ролик, в котором призналась, что специалист обнаружил у нее остеоартрит с поражением локтевых суставов. Артистке также сообщили, что у нее остеохондроз позвоночника и остеопороз.

Ведущая любовного реалити призналась, что не слишком переживает из-за поставленных диагнозов, поскольку с ними вполне можно жить. Однако есть вещь, которая певицу все-таки тревожит.

Экс-солистка "Блестящих" честно сообщила поклонникам, что не была готова к началу столь серьезных возрастных изменений. При этом свой внешний вид Ольга Орлова всегда оценивала хорошо. Певица перестала краситься дома и скрывать недостатки на фото. Однако проблемы со здоровьем все-таки немного иное.

28 февраля 2024, 11:33
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Валерия, Боярская, Орлова и другие: как звезды отметили День матери

Фото: соцсети/ @valeriya
Фото: соцсети/ @prigozhin_iosif
Фото: соцсети/@lizavetabo
Фото: соцсети/@maxim_matveev_
Фото: соцсети/@olgaorlova1311
Фото: соцсети/@nyusha_nyusha
Фото: соцсети/@zepyur_brutyan

По теме

"Слабонервным не смотреть": Орлова опубликовала шокирующее видео с дочерью

В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой

 Последние новости шоу-бизнеса

Сюжеты Последние новости шоу-бизнеса

Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Тест по истории русского театра – Вопросы для искушенных эстетов

Тест по истории русского театра – Вопросы для искушенных эстетов
Любите культурно проводить свой досуг? Тогда вы точно оцените подготовленный нами интересный тест по истории русского театра. Русский театр прошел долгий и непростой путь.

В какой театр сходить на выходных в Москве

В какой театр сходить на выходных в Москве
Через несколько дней наконец наступит весна. А почему бы не отпраздновать радостное событие походом в театр. "Дни.ру" рассказали, куда лучше сходить на выходных в Москве. Приближаются выходные, а значит самое время задуматься о том, чем себя занять.

Тест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов

Тест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов
Новый тест от "Дни.ру" позволит вам проверить знания по географии, ответив на не самые простые вопросы. Увлекаетесь географией? Знаете, что такое Точка Немо? Помните, в каких странах нет рек? А может вы любите разглядывать флаги разных стран? Тогда этот тест для вас!"Дни.

Торт "Павлова" – готовим НЕЖНЕЙШИЙ десерт для самых близких

Торт "Павлова" – готовим НЕЖНЕЙШИЙ десерт для самых близких
Удивить любимых можно необычным десертом "Павлова". "Дни.ру" поделились рецептом популярного торта. Десерт "Павлова" – это легкий и воздушный торт, состоящий из хрустящей меренги, сливок и фруктов.

Гарик Харламов отмечает 43-летие: как комик навсегда изменил русский юмор

Гарик Харламов отмечает 43-летие: как комик навсегда изменил русский юмор
Сегодня, 28 февраля, свой день рождения отмечает российский комик, телеведущий и актер Гарик Харламов. Звезде юмористических шоу исполнилось 43 года. Гарик Харламов (настоящее имя — Игорь) появился на свет 28 февраля 1981 года в столице нашей Родины – Москве.

Выбор читателей

26/02ПндТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате 27/02ВтрМощный заслон от тройной эпидемии 27/02ВтрТест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц 27/02Втр"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок 27/02ВтрТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли 27/02ВтрТест: насколько вы грамотны? Не пора ли вновь за школьную парту