Торт "Павлова" – готовим НЕЖНЕЙШИЙ десерт для самых близких

Удивить любимых можно необычным десертом "Павлова". "Дни.ру" поделились рецептом популярного торта.

Десерт "Павлова" – это легкий и воздушный торт, состоящий из хрустящей меренги, сливок и фруктов. Рецепт на столько прост, что готовить "Павлову" одно удовольствие. "Дни.ру" поделились секретом приготовления нежнейшего десерта для самых близких.

Из ингридиентов вам понадобится: четыре яичных белка, один стакан сахара, одна чайная ложка крахмала, одна чайная ложка уксуса или лимонного сока, баллон взбитых сливок. Для украшения можно взять любимые фрукты или ягоды: клубника, киви, банан, голубика, малина.

1 шаг:

Включите духовку и разогрейте ее до 120 градусов Цельсия. Пока печь нагревается займитесь белковой массой. Отделите белки от желтков. Затем взбейте яичные белки в пышную пену, постепенно добавляя сахар.

2 шаг: В получившуюся массу добавьте крахмал и уксус (или лимонный сок). Далее следует перемешать все ингредиенты до однородности.

3 шаг: Выложите смесь на противень, уложенный пергаментом, в форме круга диаметром около 20 см. Важно приподнимать края у белковой смести во время выкладки.

4 шаг:

Выпекайте корж в течение 1,5 часа. Он должен стать плотным. Затем выключите духовку и оставьте корж в ней до полного остывания.

5 шаг: После остывания достаньте безе из духовки и наполните углубление взбитыми сливками. Далее украсьте торт ягодами и фруктами. Нежнейший десерт готов!

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