Тест для любителей географии / Попробуйте ответить на 10 интересных вопросов

Новый тест от "Дни.ру" позволит вам проверить знания по географии, ответив на не самые простые вопросы.

Увлекаетесь географией? Знаете, что такое Точка Немо? Помните, в каких странах нет рек? А может вы любите разглядывать флаги разных стран? Тогда этот тест для вас!

"Дни.ру" подготовили не самые простые, но очень интересные вопросы для тех, кто любит время от времени взглянуть на глобус. Проверьте свои знания! В каждом из десяти вопросов необходимо будет выбрать один из четырех вариантов. Желаем удачи!

Кстати, для любителей географии у нас есть еще один увлекательный тест. Попробуйте угадать страну по фотографии. Вас ждет десять интересных снимков.