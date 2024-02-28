ДЕТИ пищат от восторга! Готовим ПРОСТОЕ шоколадное песочное печенье / справитесь за 20 минут

Порадуйте своих домашних вкусным шоколадным печеньем из песочного теста. Вам точно понравится наш простой рецепт нежнейшего угощения.

Шоколадное песочное печенье – отличный вариант какао-лакомства к чаю. Вам не нужно будет проводить у плиты несколько часов или бежать в ближайший супермаркет за сложными составляющими. Редакция "Дни.ру" делится простым рецептом, как сделать заготовку этого вкусного угощения.

Для того чтобы приготовить шоколадное песочное печенье, вам понадобится:

200 г. сливочного масла

100 г. сахарного песка (возьмите чуть больше, он будет необходим для посыпки)

3 куриных желтка

250 г. пшеничной муки

60 г. порошка какао

1. В отдельную емкость выложите сливочное масло, куриные желтки и сахарный песок. Хорошенько взбейте все миксером. После добавьте к ингредиентам пшеничную муку, порошок какао и еще раз все перемешайте.

Фото: Freepik.com

2. Из получившейся массы сформируйте "полотенце". Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник не меньше чем на 14 часов.

3. Когда необходимое время пройдет, разогрейте духовой шкаф до 170 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.

4. Аккуратно обваляйте заготовку в сахарном песке. Нарежьте получившееся тесто на кусочки толщиной примерно один сантиметр (можно использовать формочки).

Фото: Freepik.com

5. Разместите печенья на пергаменте на расстоянии около двух сантиметров друг от друга. Выпекайте в духовке примерно 15-20 минут. Шоколадное песочное печенье готово. Приятного аппетита!