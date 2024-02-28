Как бороться с отеками? Названа главная причина их появления

Новые данные о состоянии Кейт Миддлтон Тесты Киркоров вернулся на сцену Игры Сонник

Топ новостей недели

Тест: угадайте популярный советский фильм по тостуТест: угадайте популярный советский фильм по тосту Тест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилемТест: угадайте советский фильм по кадру с автомобилем Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию?Тест: помните ли вы советские мультфильмы? / Викторина на знание анимации, знакомой нам с детства! / Окунемся в ностальгию? Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?Тест: в каком мультфильме была такая романтичная сцена?

Лента новостей

Среда 28 февраля

08:53ДЕТИ пищат от восторга! Готовим ПРОСТОЕ шоколадное песочное печенье / справитесь за 20 минут 08:53Как часто делать разгрузочные дни / не навреди себе при погоне за красотой 08:27Некоторым пенсионерам государство увеличит выплаты уже с 1 марта 07:43Остался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку 07:06Как бороться с отеками? Названа главная причина их появления 06:26Как сэкономит на ЖКХ: россиянам раскрыли невероятно простой способ 05:39Сериал "Корона" / Как снимали нашумевший хит о королевской семье? / Проверь свои знания 04:57История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон // Вы не знали эти факты // Изменял ли принц жене? 02:06Ученые исследуют концепцию "квантового поля", используя экспериментальный опыт Шредингера 01:57Тест: какая птица чуфыкает, а какая ревет по ночам громче быка 01:30Тест: попробуй угадать, какой стране принадлежит флаг 22:03Оливковое или подсолнечное: какое масло полезнее для жарки? / Битва масел 21:32"Больно и стыдно": срочную реабилитацию дочки Глюкозы обеспечила одна деталь 20:49Эти сметанные коржики муж просит делать каждые выходные! Записывайте рецепт! 20:26Как отметить Масленицу в 2024 году современно, сохраняя традиции предков | 5 советов 19:38Чему женщинам нужно поучиться у Ольги Бузовой? Ей завидует даже Виктория Боня! 19:21Боремся с хандрой после затяжной и холодной зимы / 10 эффективных способов поднять себе настроение 18:57Оригинальные открытки и поздравления с 8 марта! / Порадуй самую дорогую женщину 18:38Тест: Найди свое коронное блюдо и раскрой кулинарный талант! 18:33На ТНТ задумали еще один ремейк советского фильма! Прежде чем узнать, попробуйте угадать, о каком фильме речь! 17:59Ого! Вот как Шаляпин выглядел до романов с пенсионерками! / Такой милый мальчик 17:37Добавьте эту популярную жидкость в цветы, и они расцветут! Только сами не пейте! 17:18Спина скажет спасибо! Избавляемся от боли с помощью этих упражнений / Хватит откладывать на потом 17:00Тест: Какой ты персонаж из российского шоу-бизнеса? 16:39Готовим постный борщ! Рецепт, благодаря которому вы сделаете кулинарное открытие! 16:11Как понять, что вам изменяют / 5 "улик" неверности 16:07Быстро и без усилий: как убрать квартиру за 10 минут 15:29Тест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц 15:27Разница есть: чем воспитание собаки отличается от дрессировки – разбираемся в процессах 14:53Тест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли 14:20Рецепт для САМЫХ ленивых на 15 минут – паста "Мак энд чиз" 14:04Сказочное Бали у вас дома / Готовим тушеную свиную шею в индонезийском стиле 13:48"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок 13:37Этот простой рецепт поможет вам наладить отношения с тещей / Фрикадельки из индейки в сметанном соусе 13:21Этот рецепт растопит сердце твоей бывшей / Готовим панкейки с арахисовой пастой 12:38Этим знакам зодиака крупно не повезет в марте – предупреждаем, кому нужно быть осторожнее 12:32Тест: Насколько хорошо вы знакомы с творчеством певца SHAMAN 12:22Волочкова призналась, что не готова больше рожать 12:21Подольская высказалась о разительных переменах во внешности вернувшегося Киркорова 11:58Резкая потеря красоты: обнаружены три критические ошибки современной женщины 11:43Эпатажный шоумен Гоген Солнцев намекнул на рождение ребенка. Фото 11:33Миф или реальность: разбираем самые распространенные заблуждения о SPA 11:05"Раны были серьезными": Лолите понадобилась медицинская помощь 10:15ПРИ или ПРЕ – какую приставку поставить? Тест по русскому языку 09:54Киевлянка Клара Новикова после дикого скандала убрала флаг Незалежной 09:34Как начать новые отношения после тяжелого разрыва: советы и рекомендации 09:05Адвокат Жорин рассказал о тревожном звонке от Алибасова перед его госпитализацией 09:04Пугачеву настигнет возмездие – певицу хотят жестко наказать в России 08:55Топ-5 причин, почему волосы секутся и выпадают / Устраняем проблему 08:13Как снимали фильм "Союз спасения" / Интересные факты о фильме / Что думает о своей работе Эрнст
685
400
true
Dni.today
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.today»
235
35

Как бороться с отеками? Названа главная причина их появления

Как бороться с отеками? Названа главная причина их появления
114

Важно понимать, что отечность – это не только косметическая проблема. Здоровый организм не накапливает лишнее количество жидкости.

При постоянно повторяющихся отеках необходимо обратиться за квалифицированной помощью. Накопление избыточного количества жидкости сигнализирует о сбое работы организма. Телеканал "360" напоминает, о чем может говорить отечность:

  • Ошибочно составленный рацион питания. Необходимо пересмотреть меню и установить четкое количество потребляемых белков, жиров и углеводов. Переизбыток белка способствует задержке жидкости.
  • Патологические изменения щитовидной железы. Отечность, как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", появляется при сбоях в работе данного органа. Определить это может только врач.
  • Избыточное употребление соли. Специалисты напоминают, что суточная доза добавки не должна превышать 5 гр.
  • Болезни почек. Органы из-за болезни могут не справляться с выводом жидкости из организма. Важно как можно быстрее стабилизировать работу почек, конечно же, под наблюдением врача.
  • Болезни печени. Цирроз или закупорка вен, находящихся рядом с органом, могут стать причиной сбоя в работе.

28 февраля 2024, 07:06
Женщина болеет. Фото: © Bulkin Sergey \news.ru/ www.globallookpress.com
Радио Sputnik• Требует проверки

По теме

Пять продуктов для здоровья мозга: это есть на кухне у каждого

Опасности и последствия некачественного лечения зубов

ДЕТИ пищат от восторга! Готовим ПРОСТОЕ шоколадное песочное печенье / справитесь за 20 минут

ДЕТИ пищат от восторга! Готовим ПРОСТОЕ шоколадное песочное печенье / справитесь за 20 минут
Порадуйте своих домашних вкусным шоколадным печеньем из песочного теста. Вам точно понравится наш простой рецепт нежнейшего угощения. Шоколадное песочное печенье – отличный вариант какао-лакомства к чаю.

Как часто делать разгрузочные дни / не навреди себе при погоне за красотой

Как часто делать разгрузочные дни / не навреди себе при погоне за красотой
Правильное питание – залог не только привлекательности. но и здоровья. Разгрузочными днями принято называть диеты, которые направлены на восстановление работы пищеварительной системы.

Остался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку

Остался у разбитого корыта: Анатолий Кашпировский поздно осознал свою ошибку
Самый популярный маг 90-х вернулся в Москву. Он подвел печальные итоги жизни. Рассказываем, о чем сожалеет немолодой колдун. В конце прошлого века на территории России вряд ли можно было найти человека, который бы не слышал о необычных способностях Анатолия Кашпировского.

Как сэкономит на ЖКХ: россиянам раскрыли невероятно простой способ

Как сэкономит на ЖКХ: россиянам раскрыли невероятно простой способ
В некоторых семьях затраты на услуги ЖКХ составляют львиную часть бюджета. Как платить меньше? При правильном подходе к использованию ресурсов, можно за год сэкономить тысячи рублей.

Сериал "Корона" / Как снимали нашумевший хит о королевской семье? / Проверь свои знания

Сериал "Корона" / Как снимали нашумевший хит о королевской семье? / Проверь свои знания
Невероятно красивая история, которая помогает зрителю проследить весь путь Елизаветы II. Драматическую ленту посвятили событиям, которые происходили в период правления королевы Великобритании.

Выбор читателей

26/02ПндТест для любителей кино: Угадайте советский фильм по цитате 27/02ВтрМощный заслон от тройной эпидемии 27/02ВтрТест: насколько вы грамотны? Не пора ли вновь за школьную парту 27/02Втр"Умерла в 34 года": трагическая история жены Петросяна вызвала шок 27/02ВтрТест для любителей советских фильмов: Угадайте актера по исполненной роли 27/02ВтрТест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц