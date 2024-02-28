Как сэкономит на ЖКХ: россиянам раскрыли невероятно простой способ

В некоторых семьях затраты на услуги ЖКХ составляют львиную часть бюджета. Как платить меньше?

При правильном подходе к использованию ресурсов, можно за год сэкономить тысячи рублей. Важно соблюдать несколько простых правил, уточняет телеканал "360".

Включайте воду только тогда, когда ею пользуетесь. Например, при чистке зубов можно выключать кран.

Поменяйте ежедневные гигиенические привычки. Лучше принимать душ, чем ванную. Таким образом потребление воды снижается в разы.

Если есть возможность, то установите новую сантехнику или модернизируйте старую. Например, на кран можно установить аэраторные насадки. Есть и народный секрет экономии. Необходимо установить в бачок унитаза большую бутылку. Тогда при смыве будет использовано меньше воды.

Пользуйтесь стиральными и посудомоечными машинами. У них есть функция экономичного расхода воды.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" напоминает, что важно вовремя оплачивать счета за услуги ЖКХ. В противном случае ресурсоснабжающие компании могут начислять пени за каждый день просрочки.