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Среда 28 февраля

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Сериал "Корона" / Как снимали нашумевший хит о королевской семье? / Проверь свои знания

Сериал "Корона" / Как снимали нашумевший хит о королевской семье? / Проверь свои знания
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Невероятно красивая история, которая помогает зрителю проследить весь путь Елизаветы II.

Драматическую ленту посвятили событиям, которые происходили в период правления королевы Великобритании. Первые серии вышли в 2016 году. Сериал очень быстро завоевал любовь зрителей в десятках стран мира. Смотрели? Проверьте свои знания:

1. Сколько сезонов у сериала "Корона" на данный момент?

а. 4

б. 6

в. 8

2. С какого события начинается 1 сезон сериала "Корона"?

а. Народное восстание

б. Свадьба королевы Елизаветы и принца Филиппа

в. Драка наследников возле гроба королевы

3. Кто играл королеву Елизавету в первых двух сезонах сериала?

а. Клэр Фой

б. Эмилия Кларк

в. Оливия Колман

Почему же сериал стоит посмотреть тем, кто еще не успел этого сделать? Жизнь Елизаветы II тесно переплетается с основными мировыми событиями. Зритель получает возможность взглянуть на историю с альтернативной точки зрения. Создателям "Короны" удалось сформировать и романтическую сюжетную линию, и драматическую, и показать политическую борьбу.

Сериал признан одним из самых дорогих за всю историю кино. Общий бюджет только одной серии сезон превышает 5 млн. долл. Создатели сумели воссоздать в кадре декорации, костюмы и даже дух того времени, в котором происходят события.

Зрители из разных стран благодарят за возможность взглянуть на жизнь королевской семьи не только "с парадного входа". Благодаря этому кино многие поняли, насколько трудно быть царской особой.

Правильные ответы: 1. б (6), 2. б (Свадьба), 3. а (Клэй Фой)

28 февраля 2024, 05:39
Кадр из сериала "Корона". Robert Viglasky/Netflix
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Похороны королевы Елизаветы II – шокирующие кадры

Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: Albert Nieboer / Royal Press Europe / www.globallookpress.com
Фото: Nathan Denette / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Фото: State Funeral of Queen Elizabeth/Dutch Photo Press/www.globallookpress.com
Фото: Chan Long Hei/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

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