История любви принца Уильяма и Кейт Миддлтон // Вы не знали эти факты // Измнял ли принц жене?

Многие сравнивают историю Кейт и Уильяма с ожившей сказкой. Рассказываем. как развивались отношения влюбленных на самом деле.

Женщина, родившая наследников британского престола, не была принцессой. Она появилась на свет в обычной семье. Мама работала стюардессой, а папа управлял самолетами. Знали ли родители, что одна из их троих детей станет знаменитой на весь мир? Не исключено.

Знакомство с принцем

Не все знают, что мама порекомендовала юной Кейт Миддлтон пропустить целый год после школы. Это позволило девушке поступить в университет в одно время с принцем. Будущая царская особа пыталась покорить сердце избалованного молодого человека. Он обратил на нее внимание после участия Кейт в благотворительном показе. Почти голое платье позволило девушке продемонстрировать все прелести юного тела.

Роман с принцем

Молодые люди начали встречаться, но долгое время Уильям не подтверждал наличие романа. Существует несколько мнений на этот счет: то ли он сомневался в выборе, то ли пытался оградить любимую от навязчивого внимания прессы. К концу обучения в 2005 году пара наконец-то перестала скрывать отношения. Через год Кейт Миддлтон была официально представлена королевской семье.

Расставание и воссоединение

Принц Уильям не скрывал, что ему хочется узнать силу объятий других женщин. Его избранница какое-то время терпела загулы сожителя, но в 2007 году терпение Кэтрин лопнуло. Влюбленные расстались. Молодой человек не очень долго искал утешение в чужих объятиях. Он осознал, что лучшим решение будет предложение руки и сердца Кейт Миддлтон.

Свадьба и семья

Торжество столетия состоялось 29 апреля 2011 года. Мечту всех девушек и женщин осуществила Кейт Миддлтон. Она стала частью царской семьи. Выйдя замуж за принца Уильяма. В 2024 году принцесса Уэльская по-прежнему счастлива рядом с будущим королем. У влюбленных родилось трое детей. Вокруг их семьи ходят разные слухи. Уильяму приписывают романы на стороне, но пара все еще вместе.