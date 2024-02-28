Тест: какая птица чуфыкает, а какая ревет по ночам громче быка

Природа невероятно разнообразна. Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в птицах.

На территории нашей страны живут почти 800 видов различных птиц. Из них около 660 гнездящихся, а 7 навсегда исчезнувших. Проверьте, как хорошо вы разбираетесь в привычках пернатых и их видах.

1. На гербе какой страны изображена райская птица?

а. Папуа – Новая Гвинея

б. Зимбабве

в. Республика Мадагаскар

2. Птица с каким названием существует?

а. Хрип

б. Чих

в. Сип

3. Какая птица в период размножения ревет как бык, привлекая партнера?

а. Большая выпь

б. Дроздовидная камышовка

в. Черный дрозд

4. У какой птицы самый длинный язык?

а. Щегол

б. Дятел

в. Ласточка

5. Как называют самку тетерева?

а. Тетеревиха

б. Тетеревуха

в. Тетерка

6. Какая из птиц не является водоплавающей?

а. Цапля

б. Гусь

в. Лебедь

7. Какая птица чуфыкает?

а. Рябчик

б. Тетерев

в. Глухарь

8. Какая птица смеется подобно злодею из фильма ужасов?

а. Коростель

б. Пересмешник

в. Кукабара





Правильные ответы:

1. а (Папуа – Новая Гвинея), 2. в (Сип), 3. а (Большая выпь), 4. б (Дятел), 5. в (Тетерка), 6. а (Цапля), 7. б (Тетерев), 8. в (Кукабара).