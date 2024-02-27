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Оливковое или подсолнечное: какое масло полезнее для жарки? / Битва масел

Оливковое или подсолнечное: какое масло полезнее для жарки? / Битва масел
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Многие хозяйки до сих пор не могут понять, какое же масло все-таки полезнее – оливковое или подсолнечное? Давайте разбираться вместе.

Со времен начала импорта в нашу страну стали ввозить диковинное оливковое масло. Теперь это почти неотъемлемая составляющая любой кухни. Однако ж с незапамятных времен в отечественной кулинарии использовали масло из семян подсолнечника. И все-таки некоторые хозяйки, приобретая растительное масло, не всегда задумываются, какое из них полезнее.

Особенно этот вопрос становится важным, когда дело касается жарки. Ведь известно, что такой способ приготовления пищи может провоцировать выделение канцерогенов и иных вредных веществ. Давайте попробуем разобраться, какое же масло все-таки более предпочтительное для жарки — оливковое или подсолнечное?

Хранение

Начнем с того, что для использования продукта, который действительно полезен, его нужно правильно хранить. Так, например, оливковое масло не потеряет своих полезных качеств, если его держать при температуре не выше +18 градусов. Обязательно бутыль с таким маслом нужно беречь от прямых солнечных лучей, плотно закрывать после использования и хранить в таре из натурального материала. Но только не в пластиковой бутылке!

Подсолнечное масло выдерживает температуру повыше — до +20 градусов тепла. Однако ж заморозка и перегрев ему тоже вредны. Также масло подсолнечника можно хранить в холодильнике.

Какое лучше покупать?

Что касается покупки оливкового масла, то тут нужно ориентироваться на несколько показателей. Категория. Их всего три. Самая высокая называется Extra virgin olive oil. Это масло обладает самым большим набором полезных качеств. Однако его больше используют для салатов. Для жарки можно использовать две другие категории из-за более высоких температур дымления: Virgin olive oil и Olive oil. Цвет масла зависит от степени зрелости маслин. В хорошем оливковом масле не должно быть горечи и запаха.

Подсолнечное масло делят, как правило, на две категории: рафинированное и нерафинированное. Первое хорошо подходит для жарки. Такое масло не выделяет вредных канцерогенов.

Что важно при жарке на оливковом и подсолнечном масле?

Оливковое масло не очень любит высокие температуры, так как теряет много полезных веществ. Поэтому лучше всего его использовать при тушении и приготовлении на медленном огне. При 150 градусах оно уже может начать выделять канцерогены (масло высокого качества).

Какое масло для жарки все же лучше — оливковое или подсолнечное?

Здесь, скорее, ответ кроется во вкусовых предпочтениях, потому как и первый, и второй вид масла выдерживает высокие температуры. Но небольшие отличия все же есть. Точка дымления оливкового масла варьируется в пределах 150–190 градусов. У подсолнечного этот показатель немного выше — до 232 градусов. К тому же важное значение имеет качество исходного продукта, который отправляется на сковородку.

Что не рекомендуется готовить на оливковом масле?

Опять же, это связано с довольно низкими температурами дымления масла. Не стоит готовить на оливковом масле стейки из свинины, говядины, баранины, мясные котлеты. Блюдам в казане и во фритюре вряд ли подойдет масло из оливок. Такие блюда лучше приготовить на подсолнечном масле.

Другие альтернативы

Помимо двух известных масел для жарки, хорошо подходят кокосовое и арахисовое масла. Кокосовое масло, например, не дает привкуса и стороннего запаха. Точка дымления у него — 200 градусов. Арахисовое тоже прекрасно подходит для жарки. Точка дымления у него такая же, как и у подсолнечного, — 232 градуса.

27 февраля 2024, 22:03
Дни.ру✓ Надежный источник

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Фото: Freepik.com
Фото: Freepik.com
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain
Фото: сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Fusion Brain

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