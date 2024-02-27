Эти сметанные коржики муж просит делать каждые выходные! Записывайте рецепт!

Эти сметанные коржики могут стать маленькой семейной традицией. И, главное, они не требуют особых затрат времени или каких-то необычных ингредиентов. Радовать каждые выходные этим простым, но таким вкусным угощением, так просто, когда есть этот простой рецепт. Записывайте!
ингредиенты:
- 300 граммов муки
- 1 яйцо
- 1/2 столовой ложки сметаны
- 3 столовые ложки сахара
- 2 столовые ложки сивочного масла
- 1 чайная ложка разрыхлителя (или ½ ч.л. погашенной уксусом соды)
Начинаем готовить!
1. Для начала хорошенько просейте муку, которую берете для выпечки, — так она будет более рыхлой, и коржи будут более рассыпчатыми.
2. Добавьте в чашу муку, яйцо, сахар и сметану. После этого растопите сливочное масло и влейте его (не горячим!) к уже смешанным ингредиентам. Не забудьте про разрыхлитель — его нужно совсем немного.
3. Замесите тесто. Оно должно быть достаточно крутым и все же поддающимся для того, чтобы вырезать коржики.
4. Насыпьте на стол немного муки и раскатайте тесто. Толщина его должна быть примерно 0,5 сантиметра.
5. Теперь вырезаем коржи. Для этого можно использовать форму или обычный стакан, перевернутый вверх дном. Также можно взять любимые формочки в виде сердечек, звезд или пряничного человечка.
6. Переложите будущие коржи или печеньки на противень, смазанный маслом. Можно застелить противень пергаментной бумагой, и тогда необходимости использовать масло не будет. Наколите коржи вилкой и смажьте немного яйцом.
7. Выпекать сметанные коржики нужно примерно 15–20 минут при температуре 180–200° до румяной корочки. Приятного чаепития!