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Вторник 27 февраля

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Чему женщинам нужно поучиться у Ольги Бузовой? Ей завидует даже Виктория Боня!

Чему женщинам нужно поучиться у Ольги Бузовой? Ей завидует даже Виктория Боня!
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Популярная телеведущая привела в пример Ольгу Бузову. Очевидно, потрясения в личной жизни Виктории Бони дали о себе знать.

Виктория Боня в откровенном интервью призналась, что достижения ее коллеги по цеху вызывают у нее самую настоящую зависть. Ольга Бузова для Бони – пример настоящего передовика российского шоу-бизнеса. По словам телеведущей, у исполнительницы хита "Мало половин" есть чему поучиться.

Об этом Виктория поделилась в эфире шоу "Вопрос ребром". Знаменитость коснулась темы отношений. Она подчеркнула, что не стоит надеяться на своего мужчину в деле финансов. Важно быть самодостаточной и уметь зарабатывать на жизнь. После чего любительница пластической хирургии заявила, что относиться с любовью к собственной персоне могут далеко не все. Себя Виктория Боня таковым примером не считает. А вот Ольгу Бузову – очень даже!

"Конечно, я завидую Бузовой! Я просто восхищаюсь ее трудолюбием. <…> Если бы я умела, как Ольга, считать себя самой лучшей, то я, наверное, была бы лучшей. У Ольги надо поучиться", – заявила теледива.

К слову сказать, Виктория Боня не так давно рассталась со своим бойфрендом Русланом Гасановым. Это очень удивило поклонников знаменитости, ведь она все время рассказывала в соцсетях, что в ее личной жизни все прекрасно. И вдруг такой поворот!

При этом Боня не раз подчеркивала, что Гасанов не всегда помогал ей финансово, и ей часто приходилось самой оплачивать счета. Однако этот факт она не связывает с расставанием. Она считает, что когда женщина ищет в мужчине финансовую поддержку, то отношения изначально обречены на провал. В эфире ютуб-шоу телеведущая напомнила, что Ольга Бузова – яркий пример успешной карьеры и обеспеченной жизни без партнера.

27 февраля 2024, 19:38
YouTube / @gazgolder✓ Надежный источник

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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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