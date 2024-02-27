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Вторник 27 февраля

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Ого! Вот как Шаляпин выглядел до романов с пенсионерками! / Такой милый мальчик

Ого! Вот как Шаляпин выглядел до романов с пенсионерками! / Такой милый мальчик
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Популярный певец ошарашил общественность. Прохор Шаляпин опубликовал архивные снимки в своем микроблоге.

Широкая известность пришла к артисту не только благодаря творческим успехам, но и его романтическим отношениям. За плечами певца уже несколько отношений с женщинами, которые значительно старше его. На днях Прохор Шаляпин поделился архивными фотографиями и показал, как он выглядел до своих отношений с женщинами пенсионного возраста.

На своей странице в социальных сетях артист часто делится с поклонниками личными фотографиями. Так, Прохор Шаляпин поделился архивным видео, которое получило множество положительных отзывов от подписчиков. На видео артист выступает в эфире Первого канала с песней "Не отрекаются любя". На тот момент ему было всего пятнадцать лет..

Прохор Шаляпин. Фото: соцсети/@shalyapin_official

Поклонницы поспешили отреагировать на видео знаменитости. Многие отметили, что уже в столь юном возрасте Прохор Шаляпин являлся обладателем шикарной улыбки и голоса.

"Такой милый мальчик", – написала одна из подписчиц Прохора Шаляпина.

Кроме того, есть и те, кто не смог упустить момента и напомнил певцу о его слабостях.

"Гроза бабушек на заре своей карьеры", – высказался в комментариях под архивным видео подписчик Прохора Шаляпина.

За свою карьеру популярный певец смог обрести целую толпу поклонниц. Многие считают, что Прохору Шаляпину крупно повезло с внешними данными. Стоит отметить, что он любит ухаживать за собой. Артист не скрывает, что предпочитает питаться правильной едой, занимается спортом и посещает кабинет косметолога.

Ранее "Дни.ру" писали, что резко омолодившийся Прохор Шаляпин всполошил россиян своим видом.

27 февраля 2024, 17:59
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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