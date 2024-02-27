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Вторник 27 февраля

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Спина скажет спасибо! Избавляемся от боли с помощью этих упражнений / Хватит откладывать на потом

Спина скажет спасибо! Избавляемся от боли с помощью этих упражнений / Хватит откладывать на потом
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Боль в спине – признак того, что пора заняться своим здоровьем. Что делать?

Боль в спине – один из самых распространенных недугов нашего времени. Происходит это из-за того, что большинство населения планеты в развитых странах ведут сидячий образ жизни. Работа – за компьютером, отдых – на диване, и как итог – проблемы со здоровьем. По словам специалистов, самое простое решение проблемы – это двигательная активность. При этом нужно учитывать, что не все виды физических нагрузок могут быть полезны при болях в спине. Чем же себе помочь при подобном недуге?

Ходьба

Попробуйте уделять больше времени прогулкам и пешей ходьбе. По словам медиков, это очень полезная нагрузка для спины. В то же время такая активность убережет ваш позвоночник от чрезмерной усталости. Что если начать с 10-ти минутной прогулки по вечерам?

Плавание

Один из самых полезных видов спорта для спины. Дело в том, что в воде мышцы расслабляются и одновременно тренируются. Попробуйте смотивировать себя на поход в бассейн.

Езда на велосипеде

Что может быть лучше, чем велопрогулка? Или всего 10 минут в день на велотренажере, не выходя из дома? Это поможет вам почувствовать облегчение при болях в спине.

Йога и пилатес

Физические упражнения на растяжку очень благотворно влияют на мышцы спины. Неужели у вас не найдется 10-ти минут перед сном, чтобы сделать два-три упражнения?

Однако, как напоминают специалисты, чтобы понять, какой вид нагрузки вам подойдет, нужно предварительно проконсультироваться с врачом.

Пару слов о питании при болях в спине

Врачи рекомендуют сократить употребление сахара и соли — они тормозят обменные процессы. Кофе — плохой помощник в борьбе с болями в спине. Его лучше исключить, так как он вымывает кальций, так необходимый костной системе. Употребление алкоголя, фастфуда, выпечки, маринадов тоже негативно отражается на позвоночнике. Это связано с возможным набором веса и нарушением обмена веществ. Лишний вес — лишняя нагрузка на позвоночник. Старайтесь отдавать предпочтение нежирному мясу, рыбке, орехам, бобовым, натуральным хондропротекторам (холодец, заливное), витаминам и минералам.

27 февраля 2024, 17:18
Medaboutme.ru✓ Надежный источник

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Скриншот: YouTube-канал &quot;Киностудия Горького&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Скриншот: YouTube-канал &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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