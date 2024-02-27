Быстро и без усилий: как убрать квартиру за 10 минут

Итак, времени, как всегда, мало на бытовые дела. Как сделать уборку быстро и качественно? Делимся с вами лайфхаками, которые в этом помогут.
1. Представьте заранее маршрут в комнате, по которому вы будете двигаться. Лучше всего идти по периметру комнаты и сразу же собирать вещи. Те, которые должны быть в другом месте, – в корзину, а те, которые должны быть в этой комнате, – сразу по местам.
2. После того как вещи разложены, возьмите салфетку, увлажните ее специальным средством для чистки мебели и протрите пыльную поверхность, начиная с темной мебели, – там всегда грязь виднее.
3. Важно: пылесосить начинайте после того как вытрите пыль. Это поможет сэкономить время.
4. Если на мебели имеются сложновыводимые пятна, можете воспользоваться специальными средствами, которые не требуют смывания. Нанесите их и продолжайте уборку. В заключении работы нужно не забыть протереть место чистки влажной губкой или салфеткой, если того требует инструкция, конечно.
5. Воспользуйтесь освежителем и откройте форточки, чтобы в квартире поменялся воздух.
Еще несколько советов, чтобы уборка прошла быстро и эффективно:
- включите любимую музыку;
- до уборки наденьте одежду, в которой вам комфортно и удобно;
- уберите из комнаты все, что вас может отвлечь;
- когда достаете хлам или мусор из-под кровати, разделите его на две категории: "выбросить" и "оставить". Третьего не дано;
- чтобы освежитель дольше наполнял комнату приятным ароматом, распылите его по горизонтальным поверхностям. Так он будет постепенно испаряться, и приятный запах будет оставаться дольше в помещении.