Быстро и без усилий: как убрать квартиру за 10 минут

Если вам сложно заставить себя навести порядок дома, попробуйте воспользоваться этими советами. С ними вы станете чемпионом по экспресс-уборке.

Итак, времени, как всегда, мало на бытовые дела. Как сделать уборку быстро и качественно? Делимся с вами лайфхаками, которые в этом помогут.

1. Представьте заранее маршрут в комнате, по которому вы будете двигаться. Лучше всего идти по периметру комнаты и сразу же собирать вещи. Те, которые должны быть в другом месте, – в корзину, а те, которые должны быть в этой комнате, – сразу по местам.

2. После того как вещи разложены, возьмите салфетку, увлажните ее специальным средством для чистки мебели и протрите пыльную поверхность, начиная с темной мебели, – там всегда грязь виднее.

3. Важно: пылесосить начинайте после того как вытрите пыль. Это поможет сэкономить время.

4. Если на мебели имеются сложновыводимые пятна, можете воспользоваться специальными средствами, которые не требуют смывания. Нанесите их и продолжайте уборку. В заключении работы нужно не забыть протереть место чистки влажной губкой или салфеткой, если того требует инструкция, конечно.

5. Воспользуйтесь освежителем и откройте форточки, чтобы в квартире поменялся воздух.

Еще несколько советов, чтобы уборка прошла быстро и эффективно:

включите любимую музыку;

до уборки наденьте одежду, в которой вам комфортно и удобно;

уберите из комнаты все, что вас может отвлечь;

когда достаете хлам или мусор из-под кровати, разделите его на две категории: "выбросить" и "оставить". Третьего не дано;

чтобы освежитель дольше наполнял комнату приятным ароматом, распылите его по горизонтальным поверхностям. Так он будет постепенно испаряться, и приятный запах будет оставаться дольше в помещении.



