Готовим постный борщ! Рецепт, благодаря которому вы сделаете кулинарное открытие!

Пожалуй, одним из любимых блюд многих является борщ. Однако далеко не у каждой хозяйке получается приготовить его действительно вкусно.

Постный борщ – это не только вариация знаменитого супа для тех, кто соблюдает пост или предпочитает вегетарианскую кухню, но и возможность открыть для себя новые грани привычных вкусов. В отличие от классического борща, в постной версии отсутствуют мясные ингредиенты, что делает его более легким, но не менее ароматным и насыщенным. "Дни.ру" делятся рецептом постного борща, который поможет вам сделать кулинарное открытие.

Борщ. Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press / www.globallookpress.com

Из ингредиентов вам понадобятся: один стакан белой сухой фасоли, один лук, одна морковь среднего размера, три литра воды, три свеклы, четыре небольших картофеля, 200 граммовкапусты, один помидор, томатная паста, три зубчика чеснока, приправы и специи по вкусу.

1 шаг: Для начала вам нужно замочить предварительно фасоль. Ее следует оставить в холодной воде на 12 часов.

2 шаг: По истечении времени залейте фасоль холодной водой и варите в течение часа на среднем огне. В это время нарежьте соломкой свеклу. Ее следует тушить с одной чайной ложкой томатной пасты и двумя чайными ложками сахара.

3 шаг: Пока тушится свекла, займитесь луком и морковью. Их следует тоже нарезать соломкой и обжарить. Затем нашинкуйте капусту и порежьте кубиком картофель.

4 шаг: В кипящую воду следует положить фасоль, картофель и капусту. Варить в течение 15 минут. Затем туда же добавить обжаренные овощи.