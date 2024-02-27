Разница есть: чем воспитание собаки отличается от дрессировки – разбираемся в процессах

Далеко не все владельцы собак знают, что воспитание и дрессировка – не одно и тоже. В чем же разница?

Многие опытные кинологи настоятельно рекомендуют владельцам собак различать такие понятия, как дрессировка и воспитание . Казалось бы, какие у этих двух терминов могут быть отличия? Но поверьте, они действительно есть. Редакция "Дни.ру" изучила вопрос и готова поделиться с читателями главными особенностями так похожих друг на друга определений.

Дрессировка – это понятие, которое представляет собой процесс обучения собаки конкретным командам. Иными словами, мы из раза в раз заставляем питомца выполнять определенное действие. Если сказать щенку " сидеть! ", то он должен выполнить команду. Если потребуем от него " ждать! ", то он, соответственно, будет ждать.

Воспитание – это процесс, целью которого является обучить животное хорошим манерам. Алгоритм определенных действий продолжается на протяжении всей жизни собаки.

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То есть дрессировка – запоминание конкретных действий, а воспитание – умение вашего хвостатого понимать, что хорошо, а что плохо. Ребенка, к примеру, тоже можно выдрессировать на запоминание таблицы умножения, однако это не научит его правильно вести себя в обществе.

Когда мы занимаемся именно воспитанием собаки, мы учим ее уважать нас и других людей. Мы обучаем хвостатого любимца не лаять без дела, не тянуть поводок и не кидаться на других животных. А когда в дом к хозяину дрессированной собаки приходят гости, она, безусловно, выполнит команду "сидеть!", однако стоит вам покинуть комнату, тут же может начаться беспредел.