Тест для самых начитанных: знаете ли вы продолжение знаменитых русских пословиц

Тест: Какой ты персонаж из российского шоу-бизнеса?

Ты когда-нибудь задумывался, кто ты из звезд российской эстрады? Пройди этот тест и узнай, кто из знаменитостей российского шоу-бизнеса тебе наиболее близок по духу! Вопрос 1: Что для тебя важнее всего в жизни?– A) Творчество и самовыражение – B) Семья и друзья – C) Слава и признание – D) Путешествия и новые впечатления Вопрос 2: Как ты проводишь свободное время? – A) Занимаюсь любимым хобби – B) Встречаюсь с близкими – C) Работаю над своим имиджем – D) Исследую новые места Вопрос 3: Как бы ты описал свой стиль? – A) Неповторимый и яркий – B) Классический и утонченный – C) Модный и трендовый – D) Удобный и практичный Вопрос 4: Какое твое главное качество? – A) Творческий подход – B) Верность и преданность – C) Честолюбие и уверенность – D) Любознательность и открытость миру Вопрос 5: Как ты относишься к конфликтам? – A) Избегаю, предпочитаю творческое решение – B) Стараюсь разрешить, сохраняя отношения – C) Не боюсь столкновений, если это принесет пользу моей карьере – D) Избегаю, предпочитаю путешествовать и изучать новое Результаты: Большинство A: Ты – Алла Пугачева.